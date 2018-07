Google | multa Ue di 4 | 3 miliardi di euro per abuso di posizione dominante con Android

Batosta a Google : multa Ue da 4 - 3 miliardi per Android : La commissione Ue ha deciso una multa record da 4,3 miliardi di euro per Google per aver abusato della posizione dominante del suo sistema operativo Android. Lo rivela il Wall Street Journal, citando ...

Stangata dell’Europa su Google : maxi multa da 4 - 3 miliardi per Android : La Commissione europea firma un’altra maxi multa al colosso del web Google, per aver abusato della propria posizione dominante con il suo sistema operativo Android. La cifra è da capogiro: la multa si attesta a 4,3 miliardi di euro. La vicenda si è aperta da aprile 2015, quando Bruxelles avviò un’indagineche portò l’anno dopo alla’ccusa formale: Google cioè obbliga i produttori di smartphone e tablet a pre-installare Play Store (l’app ...

Google - multa di 4 - 3 miliardi di euro per abuso di posizione dominante con Android : Un’altra multa record per Google dalla Commissione Ue, la più alta mai comminata. Il motore di ricerca dovrà pagare 4,3 miliardi di euro per aver abusato della posizione dominante del suo sistema operativo Android. La sanzione ammonta a quasi il doppio di qualla già rilevante che la Ue inflisse a Google lo scorso anno: 2,4 miliardi di euro per aver favorito il suo servizio di comparazione di prezzi Google Shopping a scapito degli altri ...

