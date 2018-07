Google Maps sul web notifica quando è ora di uscire per non fare tardi agli appuntamenti

Vede passare la Google Car e reagisce così : scatta la censura nella Street View su Maps : Da quando è attivo il servizio Maps di Google , con la possibilità della funzione Street View , avvistare una Google Car , che riprende le immagini dei luoghi in tutto il mondo, è sempre un evento che desta curiosità. I più esibizionisti, inoltre, probabilmente fremono per apparire sul web, ma c'è chi ha deciso di andare oltre, preparandosi ad apparire nelle riprese ...

Google Maps permette ora di votare un luogo direttamente dalle notifiche : Google Maps diventa ancora più smart e permette adesso di lasciare un voto per un luogo visitato direttamente dalla tendina delle notifiche, senza dover […] L'articolo Google Maps permette ora di votare un luogo direttamente dalle notifiche proviene da TuttoAndroid.

APP FITNESS SVELA LUOGHI MILITARI / Il caso Polar - Flow ed Explora : i luoghi nascosti di Google Maps : App FITNESS SVELA luoghi MILITARI: Polar, Flow ed Explora sono al centro di un vero e proprio caso come accadde con Strava. Tracciamento e dati sensibili condiviso con utenti in chiaro.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 21:50:00 GMT)

Google Maps - nuove funzioni per evitare il traffico : ... mezzi pubblici o a piedi e, in questo modo, di organizzare viaggi e spostamenti in qualunque parte del mondo ci si trovi. Sfruttando alcuni trucchetti, poi, si possono scoprire delle scorciatoie o ...

Google Maps migliora il livello del traffico in sei paesi - ma peggiora il limite di velocità in altri sette : Google ha recentemente migliorato il livello del traffico in Andorra, Bahamas, Malta, San Marino, Isole Vergini Statunitensi e Vietnam, ma ha ridotto la qualità della funzionalità per il limite di velocità in Ghana, Laos, Mauritania, Myanmar (Birmania), Arabia Saudita, Sierra Leone e Venezuela. L'articolo Google Maps migliora il livello del traffico in sei paesi, ma peggiora il limite di velocità in altri sette proviene da TuttoAndroid.

Le info sul traffico di Google Maps ora sono disponibili anche a San Marino - e non solo - : Quella buona è che Google ha migliorato il servizio relativo alle informazioni sul traffico , estendendolo a sei nuovi Paesi del mondo, tra i quali c'è anche San Marino . Da ora, la funzione è "...

Google Maps - in arrivo la migliore feature di Waze : il report degli incidenti : Google sta investendo nel mondo della "navigazione" anche su servizi esterni ai due principali che ha sotto il suo cappello. Lo scorso mese l'incubatore Area 120, sempre di Google, ha realizzato una ...

Milano Pride 2018 - su Google Maps il percorso del pride è color arcobaleno : Al Milano pride 2018 sfilano, oltre ai cittadini, anche le aziende, come Microsoft, Facebook, Coca Cola, LinkedIn e Google: su maps infatti tutto il percorso del pride milanese è segnato con una striscia arcobaleno. LEGGI L'ARTICOLO / FOTO I VOLTI DEL CORTEO / FOTO LA SFILATA...

Google Maps : in arrivo le segnalazioni di incidenti - lavori e strade chiuse - : ... era stata avvistata in un teardown di Google Maps 9.79 e, adesso, sembra stia diventando gradualmente disponibile per gli utenti in tutto il mondo. Leggi anche : Maps Go arriva sul Play Store Al ...

In roll out su Google Maps le segnalazioni di incidenti - strade chiuse e lavori in corso : Annunciata qualche settimana fa la nuova funzionalità à la Waze di Google Maps è finalmente in fase di roll out graduale. Accenniamo in questi termini alla nuova funzione in tempo reale relativa alla segnalazione degli incidenti, dei lavori in corso e delle strade chiuse momentaneamente che sbarca ora sulla celebre app di Big G, dopo l'annuncio nella versione 9.79. L'articolo In roll out su Google Maps le segnalazioni di incidenti, strade ...

Google Maps : 15 trucchi e funzioni per sfruttarle al meglio : Quali sono i trucchi e le funzioni da conoscere per sfruttare Google Maps al massimo delle potenzialità? Con il recente aggiornamento, il servizio di mappe più famoso al mondo dà la possibilità di accedere a una numerosissima serie di informazioni tra eventi, locali e suggerimenti. Ma sono molte le funzionalità che vengono ignorate o utilizzate solo in parte. Ne abbiamo raccolte quindici. Come spesso accade, infatti, sfruttiamo solo una minima ...

Come cambia Google Maps : Perché essere solo una mappa quando puoi essere anche un aggregatore di informazioni del settore? La nuova scheda “Esplora” di Google Maps, così Come anticipato nel corso della conferenza I/O, ha subito una riprogettazione che adesso è in fase di rilascio in tutto il mondo. L’applicazione di Google diventa anche una guida, sia per i dintorni che per i posti che si pianifica di visitare. Come da annuncio ufficiale, alla sezione ...

In roll out nuove funzioni per Google Maps - sempre più completo e utile : Continua il rinnovamento di Google Maps che sta introducendo molte delle novità annunciate al Google I/O 2018, come la sezione "Per te" e l'affinità rispetto ai gusti degli utenti. L'articolo In roll out nuove funzioni per Google Maps, sempre più completo e utile proviene da TuttoAndroid.

Google Maps e Android Auto fanno pace : la vista satellitare delle mappe arriva anche sulle vetture : Uno dei piccoli paradossi di Android Auto riguardava la vista satellitare di Maps, selezionabile dallo smartphone ma non dallo schermo delle vetture compatibili L'articolo Google Maps e Android Auto fanno pace: la vista satellitare delle mappe arriva anche sulle vetture proviene da TuttoAndroid.