Google | dopo la maxi multa il titolo regge a Wall Street

Google chiarisce la propria posizione dopo l'allarme del WSJ su Gmail e la privacy : Google, sostanzialmente, replica al WSJ schivando ogni accusa. "Vogliamo essere assolutamente chiari: nessuno in Google legge le tue mail"

Sblocco Google Pixel 2 XL troppo lento dopo l’aggiornamento di giugno - le ultime : L'aggiornamento di giugno (di cui vi abbiamo parlato qui) pare non aver giovato ai Google Pixel 2 XL, visto che qualche esemplare, in seguito all'installazione, pare aver manifestato problemi di lentezza nelle operazioni di Sblocco, arrivando ad impiegare 1 o 2 secondi in più rispetto a quanto non accadesse prima. La piattaforma di sviluppo 'Google Issue Tracker' pullula di segnalazioni in tal senso, così come tanti sono i thread aperti nelle ...

Subito dopo i Google Pixel 3 : altri dettagli sul Googlefonino low-cost : Oggi non siamo qui per parlarvi dei Google Pixel 3, ma per riprendere il discorso relativo al Googlefonino economico che dovrebbe debuttare nei primi mesi del 2019. Ieri vi avevamo raccontato il dispositivo potrebbe essere equipaggiato con il processore Snapdragon 710, e realizzato nello stabilimento di Foxconn. Ad oggi, sempre grazie alle indiscrezioni raccolte e di cui si è fatto portavoce Roland Quandt, conosciamo anche il nome in codice di ...