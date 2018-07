Google | arriva la sanzione record dalla UE 4 3 miliardi di euro per abuso di posizione

Il teardown della Google Camera 5.3 di Android P svela che potrebbe arrivare il supporto RAW (e altro) : Il team di AndroidPolice ha smembrato il codice di Google Camera 5.3 alla ricerca di funzionalità già presenti o che potrebbero arrivare in futuro L'articolo Il teardown della Google Camera 5.3 di Android P svela che potrebbe arrivare il supporto RAW (e altro) proviene da TuttoAndroid.

Google Wi-Fi arriva anche in Italia : Dopo l’altoparlante intelligente Google Home, è il momento per Google di portare in Italia un altro aggeggio lanciato negli Stati Uniti ormai quasi due anni fa: si tratta di Google Wi-Fi, il router intelligente e modulare che è entrato in commercio a dicembre 2016. La casa di Mountain View ha annunciato che ora Google Wi-Fi è disponibile anche in Italia. Tre sono le caratteristiche dell’aggeggio che differenziano Google Wi-Fi dalla ...

Google WiFi - il router del colosso del Web arriva in Italia : Presentato nel 2016, viene lanciato solo ora da noi. Permette di collegare tutta casa ad un'unica rete con più punti di accesso. Ma esce mentre il mercato è in pesante calo

Google Maps e Android Auto fanno pace : la vista satellitare delle mappe arriva anche sulle vetture : Uno dei piccoli paradossi di Android Auto riguardava la vista satellitare di Maps, selezionabile dallo smartphone ma non dallo schermo delle vetture compatibili L'articolo Google Maps e Android Auto fanno pace: la vista satellitare delle mappe arriva anche sulle vetture proviene da TuttoAndroid.

Google sfida Amazon e Spotify - YouTube Music arriva anche in Italia : Il servizio in streaming disponibile in 17 Paesi, tra cui l'Italia. Nella versione free con pubblicità e premium a pagamento (a 9,99 euro al mese) senza annunci e offline

Your Match arriva su Google Maps 9.79 - che prepara la strada a nuove funzioni : La versione 9.79 di Google Maps inizia a mostrare Your Match, in indicatore che mostra il possibile indice di gradimento di un locale, basandosi sulle preferenze passate. L'articolo Your Match arriva su Google Maps 9.79, che prepara la strada a nuove funzioni proviene da TuttoAndroid.

Google : a luglio potrebbe arrivare sanzione record da Commissione Europea per abuso di posizione dominante con Android : Google (ora sotto il controllo della holding Alphabet) continua ad essere uno dei principali colossi della tecnologia, avendo basato gran parte della sua fortuna proprio sui software e servizi, prima che sull’hardware, che mettono a disposizione di centinaia di milioni di utenti nel mondo strumenti costantemente aggiornati che fanno ormai parte della vita di tutti i giorni. Un esempio è quello di Android, considerato il sistema operativo ...

I tablet Android tornano sulla pagina ufficiale e il “nuovo” Google Feed arriva in pianta stabile : Il nuovo corso di Google Feed è stato inaugurato su smartphone molto tempo fa, e solo negli ultimi giorni è arrivato in pianta stabile sui tablet Android L'articolo I tablet Android tornano sulla pagina ufficiale e il “nuovo” Google Feed arriva in pianta stabile proviene da TuttoAndroid.

In Italia Google Pay su alcuni dispositivi Android : starà davvero arrivando? : Su alcuni dispositivi Android in Italia pare sia stato pizzicato Google Pay, il metodo di pagamento pensato dal colosso di Mountain View, che però presenta delle differenze sostanziali rispetto a Samsung Pay ed Apple Pay (gli altri due sistemi di pagamento che stanno prendendo piene su scala mondiale ormai da svariati mesi). L'applicazione pare sia comparsa in maniera spontanea a bordo di alcuni OnePlus 6, 5 e 5T, ma non a ridosso degli ...

Google Chrome Beta 68 arriva sul Play Store con pagamenti nelle web app di terze parti : Scopriamo le tante novità introdotte da Google Chrome Beta 68, pubblicata a pochi giorni dal rilascio della versione stabile di Chrome 67. L'articolo Google Chrome Beta 68 arriva sul Play Store con pagamenti nelle web app di terze parti proviene da TuttoAndroid.

Google Pay sembra essere arrivato in Italia : Abbiamo ricevuto alcune segnalazioni circa la comparsa dell'app di Google Pay all'interno del drawer questa mattina e così abbiamo deciso di indagare e fare alcune prove e con nostro stupore funziona in Italia. L'articolo Google Pay sembra essere arrivato in Italia proviene da TuttoAndroid.

Google Pay sembra essere arrivato in Italia e pronto all’uso : Abbiamo ricevuto alcune segnalazioni circa la comparsa dell'app di Google Pay all'interno del drawer questa mattina e così abbiamo deciso di indagare e fare alcune prove e con nostro stupore funziona in Italia. L'articolo Google Pay sembra essere arrivato in Italia e pronto all’uso proviene da TuttoAndroid.

Google Pay sembra essere arrivato in Italia e sembra essere funzionante : Abbiamo ricevuto alcune segnalazioni circa la comparsa dell'app di Google Pay all'interno del drawer questa mattina e così abbiamo deciso di indagare e fare alcune prove e con nostro stupore funziona in Italia. L'articolo Google Pay sembra essere arrivato in Italia e sembra essere funzionante proviene da TuttoAndroid.

Google sta tornando in Cina : Files Go arriva negli app store di Xiaomi e Huawei : Continua la marcia di riavviCinamento di Google alla Cina: se qualche giorno fa c'era stato il lancio ufficiale della piattaforma mobile di realtà aumentata, questa volta tocca a Files Go, ora disponibile per gli utenti in Cina tramite quattro app store locali, tra cui quelli di Xiaomi e Huawei. L'articolo Google sta tornando in Cina: Files Go arriva negli app store di Xiaomi e Huawei proviene da TuttoAndroid.