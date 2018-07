Google | alle compagnie high tech le cinque multe più alte della Commissione Ue

Google dichiara guerra alle Chiamate Spam con la nuova App Telefono : L’App Telefono di Google nell’ultima versione Beta dichiara guerra alle Chiamate Spam e non vi permetterà di ricevere la chiamata direttamente senza che ve ne accorgiate Come bloccare le Chiamate di Spam definitivamente su Android Sono tantissime le Chiamate di Spam che riceviamo ogni giorno, personalmente almeno una o due in media dove mi propongono […]

Google Duo potrebbe aggiungere la pausa alle chat video e premi per gli amici : L'aggiornamento di oggi mostra alcune novità in arrivo per Google Duo, con un probabile pulsante di pausa per le chat video e un sistema di ricompense per invitare gli amici a usare l'app. Non è chiaro di che tipo di ricompense si tratterebbe, magari qualche buono regalo da spendere sul Play Store. L'articolo Google Duo potrebbe aggiungere la pausa alle chat video e premi per gli amici proviene da TuttoAndroid.

Google Maps permette ora di votare un luogo direttamente dalle notifiche : Google Maps diventa ancora più smart e permette adesso di lasciare un voto per un luogo visitato direttamente dalla tendina delle notifiche, senza dover […] L'articolo Google Maps permette ora di votare un luogo direttamente dalle notifiche proviene da TuttoAndroid.

Google - la guida per impedire alle app di sbirciare i dati personali : Un anno fa Google annunciava che avrebbe smesso di ficcare il naso nella posta degli utenti per piazzare la pubblicità e così è stato. Ma che ne è delle app di terze parti che riescono ad accedere alle informazioni? Alcuni sviluppatori, secondo quando riporta il Wall Street Journal, hanno creato app che possono accedere agli account dei consumatori e scansionare i loro messaggi per scopi di marketing. Nel dubbio, come controllare chi vede cosa ...

Anche l’app Google Home inizia a cedere alle lusinghe del Material Theme : La tendenza è ormai quella e ora Anche l'app Google Home pare essere pronta o quasi a ricevere un aggiornamento importante in termini di design. Si tratta chiaramente del nuovo Material Theme, stile che Big G sta per lanciare Anche sull'app di controllo per Google Home, Chromecast e dispositivi del genere. L'articolo Anche l’app Google Home inizia a cedere alle lusinghe del Material Theme proviene da TuttoAndroid.

Google aggiunge i DRM alle app Android nel Play Store per aumentare la sicurezza : Il team di Google ha apportato una piccola modifica alle app del Play Store che potrebbe rivelarsi di grande aiuto per la sicurezza degli smartphone Android. L'articolo Google aggiunge i DRM alle app Android nel Play Store per aumentare la sicurezza proviene da TuttoAndroid.

App Google 8.9 continua a lavorare ai podcast - alle azioni per l’assistente e alle storie : Ancora una volta la nuova versione di app Google non porta novità evidenti, ma continua a lavorare a nuove funzioni, come i podcast, le azioni per l'assistente e molto altro. L'articolo App Google 8.9 continua a lavorare ai podcast, alle azioni per l’assistente e alle storie proviene da TuttoAndroid.

Tutto il mondo canta - a pagamento - e rallegra Sony - Google e Bolloré : Milano . Allegria, maestro. "Il business della musica sta vivendo una nuova fioritura da un paio d'anni a questa parte", nota con entusiasmo Kenichiro Yoshida, il numero uno di Sony che ha deciso di ...

Google e Microsoft annunciano una nuova vulnerabilità alle CPU - già pronta la patch : Dopo Meltdown e Spectre, una nuova vulnerabilità è stata annunciata da Google e Microsoft. Intel avrebbe già preparato le patch per ridurre ulteriori rischi di rallentamenti. L'articolo Google e Microsoft annunciano una nuova vulnerabilità alle CPU, già pronta la patch proviene da TuttoAndroid.

Google Home si avvicina alle vendite di Amazon Alexa mentre Apple HomePod resta indietro : Gli smart speaker stanno diventando rapidamente una componente importante del mercato e, per quanto riguarda le vendite, Google Home si sta avvicinando ai numeri di Amazon Alexa, mentre Apple col suo HomePod è costretta ad inseguire. Vediamo insieme come sono andate le vendite degli smart speaker dei principali brand nel Q1 2018. L'articolo Google Home si avvicina alle vendite di Amazon Alexa mentre Apple HomePod resta indietro proviene da ...

Google ora avvisa gli utenti quando le aziende rispondono alle loro recensioni online : Google ha apportato una novità alla propria piattaforma, consentendo agli utenti di ricevere una notifica se un'azienda risponde ad una recensione L'articolo Google ora avvisa gli utenti quando le aziende rispondono alle loro recensioni online proviene da TuttoAndroid.