Gli eventi di Biondo a luglio e agosto; tranquillizza i fan | “Non preoccupatevi | sto bene”

Via d’Amelio - Gli eventi per l’anniversario della morte di Borsellino : Scarpinato e Lillo presentano la Repubblica delle Stragi : Ventisei anni anni dopo la strage di via d’Amelio Palermo e l’Italia intera tornano a ricordare Paolo Borsellino e gli agenti di scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Claudio Traina, Vincenzo Li Muli e Walter Eddie Cosina. Nell’anno in cui la sentenza dei giudici della corte d’assise di Caltanisetta hanno confermato che dietro quella pagina di storia c’è “uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana”, i riflettori sono tutti ...

LuGlio 2018 - 10 date da ricordare tra anniversari ed eventi : 1° Luglio Si celebra la giornata Internazionale delle Cooperative. Nel 1979, l’introduzione del Walkman da parte di Sony, il famoso lettore CD portatile che rivoluzionò il modo di ascoltare musica dei giovani. In questo stesso giorno, 13 anni fa, l’Italia mette fine al servizio militare obbligatorio, da questo momento sostituito dalla leva volontaria. Dopo anni, si è tornato a parlare della sua possibile re-introduzione dopo che il ...

Mediaset si allarga - chiuso l’accordo con Perform : su Premium Gli eventi sportivi della piattaforma DAZN : Intesa trovata tra Mediaset e Perform, i clienti Premium avranno a disposizione anche la piattaforma DAZN per vedere la serie A e la serie B La piattaforma DAZN sbarca su Premium, è questa la novità principale dell’accordo stipulato da Mediaset e Perform. Gli abbonati potranno usufruire di questi nuovi canali all’interno del proprio pacchetto a partire dal primo agosto 2018, al nuovo prezzo ridotto di 19.90 euro al mese. Un ...

Accordo Mediaset-Perform : la Serie A e tutti Gli eventi sportivi DAZN su Premium : Archiviati i Mondiali 2018, tutti gli appassionati di calcio non vedono l’ora di tuffarsi sugli impegni ufficiali della nuova stagione 2018-2019. La Serie A prenderà il via nel weekend del 18-19 agosto e porterà con sé un cambiamento importante nella visione delle gare: 7 su 10 per ogni turno saranno trasmesse in esclusiva da Sky, […] L'articolo Accordo Mediaset-Perform: la Serie A e tutti gli eventi sportivi DAZN su Premium è stato ...

Street Food a Vado - il Pesto a Finalpia e il mestiere del Carbonaio a Rialto : tutto pronto per Gli eventi del weekend nel savonese : Secondo fine settimana estivo di luglio e fervono gli eventi lungo tutta la provincia di Savona: Albissola Marina : Sabato 14 luglio alle ore 21,15 in Piazza della Concordia ad Albissola, incontro con ...

Estate Golfo Aranci - ecco il calendario deGli eventi : c'è anche Gianna Giannini : ' Forti del successo di questi anni " spiega il sindaco Giuseppe Fasolino " abbiamo deciso di continuare ad investire in grandi eventi e in spettacoli di qualità con un cartellone di iniziative ...

Carcere preventivo : canton Zurigo miGliora condizioni : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Week-end del 13 - 14 e 15 luGlio : eventi - concerti e mostre. Cosa fare in Lombardia : ... grandi, giovani e bambini, durante le 12 ore non stop di Holi Dance Festival, possono avere la possibilità di assistere ad esibizioni di band già affermate, gruppi emergenti, Dj Set e spettacoli di ...

Palermo - entra nel vivo il 394° Festino di Santa Rosalia : ecco Gli eventi in programma venerdì : ore 21.30 Concerto de 'Gliarchiensemble', l'orchestra da camera nata a Palermo nel dicembre 2003 e già conosciuta in tutto il mondo dal momento che ha realizzato importanti tournee dall'Australia al ...

Cotugno cancella la Bit per il Molise : "Troppo costosa - meGlio una tre giorni di eventi" : ...quest'anno e poi Chef Rubio che esalta la Regione definendola come la zona in cui si mangia meglio ed ancora Paolo Ruffini che di Termoli e del Molise si è innamorato durante i suoi spettacoli tanto ...

Taranto Estate tarantina : il calendario completo deGli eventi : Anche lo sport, il tango, la tradizione, le percussioni trovano spazio nella rassegna e nel mese di agosto tornano i mercoledì nel Borgo antico con Taranto Isola Festival. Continua, dunque, quell'...

Estate Fiorentina - da domani i provvedimenti per Gli eventi di Musart in piazza Santissima Annunziata : Nelle serate in cui sono in programma gli spettacoli, ovvero dal 17 al 27 luglio, in orario 19-24 si aggiungeranno i divieti di transito in via Battisti , entrambi i sensi di marcia, , piazza ...

Eventi digitali da non perdere dal 16 al 22 luGlio 2018 - : Scienza, imprenditoria, coding, intrattenimento e creatività igrandi temi dell'evento, declinati in talk, workshop, BarCamp, interviste, Meet&Greet e molto altro. Postazioni di gioco, makers, ...

Maltempo Torino : deliberato lo stato di emergenza per Gli eventi del 7 giugno : Il Consiglio dei ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza (12 mesi, stanziamento di 2.69 milioni) in riferimento agli eventi meteorologici del 7 giugno scorso nel territorio dei Comuni di Bussoleno, Chianocco e Mompantero, in Provincia di Torino: la delibera è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale. L'articolo Maltempo Torino: deliberato lo stato di emergenza per gli eventi del 7 giugno sembra essere il primo su Meteo Web.