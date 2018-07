Gli atleti della Pattinaggio Rieti al campionato Italiano corsa su strada

Atletica - Europei 2018 Berlino : le possibili carte da medaGlia dell’Italia : Berlino 2018 è dietro l’angolo e l’Italia scalda i motori per una edizione degli Europei che potrebbe segnare il rilancio dell’Atletica italiana dopo anni di delusioni e medaglie con il contagocce anche a livello europeo. Il livello medio si è alzato, i risultati molto positivi ottenuti dagli azzurri nei campionati giovanili delle ultime stagioni si stanno piano piano trasformando in realtà interessanti anche a livello ...

Atletica - Europei 2018 Berlino : le possibili carte da medaGlia dell’Italia : Berlino 2018 è dietro l’angolo e l’Italia scalda i motori per una edizione degli Europei che potrebbe segnare il rilancio dell’Atletica italiana dopo anni di delusioni e medaglie con il contagocce anche a livello europeo. Il livello medio si è alzato, i risultati molto positivi ottenuti dagli azzurri nei campionati giovanili delle ultime stagioni si stanno piano piano trasformando in realtà interessanti anche a livello ...

NBA - Westbrook - LeBron - Love e Harden nella top 50 deGli atleti con più stile : Il ruolo centrale di Wade nel mondo del fashion NBA è poi confermato dalle collaborazioni che il giocatore degli Heat ha realizzato con Li-Ning, Stance, calze, e Tie Bar, cravatte e farfallini,, ...

Atletica – A Leira la miGliore prestazione nazionale U23 per Leonardo Fabbri : Il peso di Leonardo Fabbri infrange i 20 metri a Leiria Un gran lancio sopra i 20 metri nel getto del peso, come non accadeva per un italiano da 14 anni. A Leiria, in Portogallo, il 21enne Leonardo Fabbri realizza la migliore prestazione nazionale under 23 anche all’aperto con 20,07 superando un primato storico, quello che apparteneva all’olimpionico Alessandro Andrei (19,92 il 28 maggio 1981 a Firenze). In questa stagione il fiorentino ...

Atletica - Mondiali U20 : Simone Barontini in finale neGli 800 con il terzo miGlior crono. Alessandro Sibilio ottavo nei 400 ostacoli. Male le staffette 4×100 : Penultima giornata ai Mondiali juniores di Atletica leggera a Tampere (Finlandia). Tra gli azzurri brilla Simone Barontini in semifinale negli 800m, staccando il pass per la fase successiva con il terzo miglior rilevamento cronometrico, autore di un sorprendente 1:47.35. Il marchigiano classe 1999 infrange il primato personale di 53 centesimi. Decisiva la progressione finale che gli ha permesso di giungere al traguardo alle spalle del keniano ...

Atletica – Mondiali under 20 di Tampere - Simone Barontini stacca il pass per la finale deGli 800 metri : Il 19enne marchigiano sbarca in finale con il miglior crono italiano della categoria degli ultimi 27 anni Grande tempo di Simone Barontini in semifinale negli 800 ai Mondiali under 20 di Tampere. Il 19enne marchigiano sbarca in finale con il miglior crono italiano della categoria degli ultimi 27 anni, per diventare il terzo junior all-time: 1:47.35 e PB di oltre mezzo secondo (vantava 1:47.88). Ora è sempre più vicino al primato italiano ...

Atletica - Fabrizio Donato : “VoGlio la sesta Olimpiade! Con Howe ho fatto il piano Tokyo 2020 - la scelta dei 200…” : Andrew Howe ha ormai abbanDonato la carriera di lunghista, è tornato ai 200 metri e i primi riscontri sono soddisfacenti: il 20.47 corso settimana scorsa a Rieti vale il minimo per gli Europei che si disputeranno a Berlino a inizio agosto. Il laziale aveva iniziato un percorso con Fabrizio Donato, bronzo nel triplo alle Olimpiadi di Londra 2012, con la convinzione di poter tornare a essere competitivo nel lungo, disciplina in cui ha vinto anche ...

Atletica - polemiche ai mondiali Under 20 : dubbi sull'età della medaGliata etiope : Si sta mettendo in mostra nel mondiale Under 20 di Atletica leggera di Tampere, ma c'è chi ha dubbi sulla sua età: al centro della questione l'etiope Girmawit Gebrzihair. La ragazza, 16 anni come ...

Atletica – In Spagna Gli azzurri alla prova in alto - asta - lungo e triplo! : Il salto protagonista dell’esperienza spagnola degli italiani ad Avila, le 4 specialità vedranno gli italiani al centro della scena Salti azzurri ad Avila per un incontro internazionale tutto dedicato alle quattro specialità: alto, asta, lungo e triplo. Oggi l’Italia Team affronta i padroni di casa della Spagna e il Portogallo, oltre a una selezione di atleti cubani presenti a livello individuale. In programma 8 gare, 4 ...

Atletica - Mondiali Under 20 : Armand Duplantis sotto i riflettori. Italia a caccia della medaGlia nelle staffette e nel giavellotto femminile : Da martedì 10 a domenica 15 luglio si disputeranno i Mondiali juniores di Atletica a Tampere (Finlandia). Gli atleti a partire dalla classe 1999 in poi entrano in scena all’interno del Tampereen stadion, impianto che ospita un massimo di 32mila persone. Diversi partecipanti sono già noti nel panorama globale, alcuni hanno ben figurato nel confronto con i “senior” quest’anno. La nazionale Italiana si presenta alla ...

Gli atleti lametini dell'ASD Sporting Center al 12° Open Internazionale di Sicilia " Pellicone" : Giuseppe Pellicone", che si è svolto il 7 e 8 luglio, presso il Palazzetto dello sport "Palaghiaccio" di Catania. Una due giorni, organizzata dalla FIJLKAM , Federazione Italiana Judo Lotta Karate ...

Atletica - Europei 2018 : Italia seconda nel medaGliere - brillano Benati e la marcia. La fiGlia di Fiona May giù dal podio : L’Italia è stata assoluta protagonista agli Europei U18 di Atletica leggera che si sono disputati a Gyor (Ungheria): il secondo posto nel medagliere (4 ori, 4 argenti, 1 bronzo alle spalle dell’inarrivabile Gran Bretagna) identifica il buon valore delle prestazioni messe in mostra dagli azzurrini guidati da Stefano Baldini. Nel contesto continentale di categoria ci siamo fatti valere e abbiamo fatto la differenza ma come sempre la ...

Atletica - Andrew Howe risorge : 20.47 sui 200 e minimo per Gli Europei! Tamberi non decolla : stop a 2.16 : Gianmarco Tamberi non riesce a decollare: alla terza gara in sette giorni, dopo il 2.26 nei pressi di Budapest e il 2.25 di Losanna, il Campione d’Europa si ferma a un mediocre 2.12 sulla pedana di Viersen. In Germania, il marchigiano incappa in tre clamorosi errori a 2.16: siamo davvero lontani dai vertici internazionali, una delle punte di diamante del movimento italiano fatica a riprendersi e a ritrovarsi quando manca un mese alla ...