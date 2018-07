Giustizia | notte trattative | domani Parlamento vota per Csm e giudice Consulta

sportfair

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Roma, 18 lug. (AdnKronos) –diin vista della seduta comune del, in programmaalle 14.30, per eleggere gli otto membri del Csm e ildella Corte costituzionale chiamato a sostituire Giuseppe Frigo dimessosi il 7 novembre del 2016. In questo caso dovrebbe arrivare l’attesa fumata bianca, interrompendo così una vacanza chearriverà a 618 giorni, sfiorando il record dei 623 che trascorsero tra il 23 ottobre 1995 e il 9 luglio 1997, dalla fine del mandato di Vincenzo Caianiello e il giuramento del suo successore Annibale Marini. Il nome prescelto dovrebbe essere quello di Luca Antonini, vicino alla Lega e considerato il padre del federalismo fiscale. Servirà comunque un consenso ampio, visto che il quorum richiesto è dei tre quinti l’Assemblea, pari a 570 voti.Stessa maggioranza richiesta per eleggere i membri laici ...