Giulio Regeni | Matteo Salvini incontra il premier egiziano Al Sisi | “Faremo luce

Caso Regeni - Conte : “Verità per Giulio”/ Ultime notizie : famiglia in Egitto con le istituzioni italiane? : Caso Regeni, premier Giuseppe Conte incontra genitori a Palazzo Chigi: “Verità per Giulio”. Le Ultime notizie: famiglia in Egitto con le istituzioni italiane? Spunta l'ipotesi.(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 22:12:00 GMT)

Regeni - l impegno di Fico e Conte 'Verità per Giulio' : ROMA - Il presidente della Camera, Roberto Fico, che si smarca dal ministro degli Interni, Matteo Salvini : 'Arriveremo a una verità non solo per i genitori di Giulio Regeni ma anche per il nostro ...

Regeni - l'impegno di Fico e Conte : "Verità per Giulio" : Il presidente della Camera e il premier hanno incontrato i genitori del ricercatore torturato e ucciso in Egitto: "Fiduciosi che si arrivi a un risultato, che dobbiamo a tutto il Paese"

Regeni - presidente del Consiglio Conte riceve i genitori di Giulio : “Non sono soli” : I genitori di Giulio Regeni hanno incontrato questo pomeriggio il premier Giuseppe Conte, il presidente della Camera Roberto Fico, e il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi. Il prossimo step potrebbe essere una visita ufficiale in Egitto dei coniugi Regeni, in compagnia delle istituzioni italiane.Continua a leggere

Conte ai genitori di Giulio Regeni : 'Faremo tutto il necessario per giungere alla verità' : Non cade l'attenzione del Governo italiano sulla morte di Giulio Regeni, 'Oggi ho voluto incontrare i genitori di Giulio Regeni , dei quali comprendo il grande dolore, affinché non si sentano soli e ...

Caso Regeni : Fico incontra ministro Moavero e famiglia Giulio : Roma, 13 lug. (AdnKronos) – Il presidente della Camera, Roberto Fico, alle 15 riceverà il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi e la famiglia Regeni. L’incontro si terrà nello studio del presidente. L'articolo Caso Regeni: Fico incontra ministro Moavero e famiglia Giulio sembra essere il primo su Meteo Web.

Pisa - sindaco leghista rimuove lo striscione “Verità per Giulio Regeni” : Dopo le polemiche il primo cittadino ha assicurato che lo striscione verrà riposizionato nei prossimi giorni.Continua a leggere

Pisa - tolto dal Comune lo striscione per Giulio Regeni : Era appeso al terrazzo che si affaccia su Ponte di Mezzo. L'amministrazione: "Rimosso per mettere le bandiere per il gioco del Ponte"

Omicidio Giulio Regeni - nessuna svolta nelle indagini : i filmati consegnati dall’Egitto sono pieni di buchi temporali : Ancora nessuna svolta nelle indagini per l'Omicidio di Giulio Regeni. I filmati consegnati dalle autorità egiziane - girati nella metropolitana del Cairo il giorno della scomparsa del ricercatore - non mostrano nulla di rilevante ma al tempo stesso sono colmi di tagli e veri e propri buchi temporali.Continua a leggere

Regeni - pm : “I video non mostrano Giulio - ma ci sono buchi temporali” : Regeni, pm: “I video non mostrano Giulio, ma ci sono buchi temporali” Regeni, pm: “I video non mostrano Giulio, ma ci sono buchi temporali” Continua a leggere L'articolo Regeni, pm: “I video non mostrano Giulio, ma ci sono buchi temporali” proviene da NewsGo.

Caso Regeni - i pm di Roma : nei video egiziani buchi temporali e niente immagini di Giulio : «Gli accertamenti compiuti dalla Procura di Roma e dalla Procura generale d'Egitto hanno permesso di verificare l'assenza, tra quanto si è riusciti a recuperare, di video o immagini relative a Giulio ...

Regeni - pm : i video non mostrano Giulio - ma ci sono buchi temporali : Le Procure di Roma e de Il Cairo hanno analizzato il 5% dei filmati ripresi il 25 gennaio 2016 dalle telecamere della linea due della metro della capitale egiziana