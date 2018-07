Giove | al via il Festival Internazionale del Folklore

Giovedì al via i Mondiali di Wuxi - 25 azzurri in Cina : Lunedi 23 luglio si conosceranno invece i campioni del Mondo individuali di spada maschile e fiorretto femminile, mentre martedi 24 saranno protagoniste le gare di sciabola femminile e fioretto ...

The Americans 2 al via su Rai4 Giovedì prossimo : come finirà la prima stagione? Anticipazioni 12 e 19 luglio : Rai4 ha deciso di rispettare le promesse fatte al suo pubblico e da giovedì 19 luglio manderà in onda The Americans 2. Anche i nuovi episodi inediti della seconda stagione della serie saranno in onda sulla quarta rete Rai così come succederà a quelli della terza e della quarta già annunciati durante la presentazione dei palinsesti del mese scorso. L'ultimo episodio di The Americans andrà in onda la prossima settimana, il 19 luglio, in coppia ...

Giovedì 12 luglio - teatro dialettale in via Orceoli : Dal 1987 al 1996 partecipa a spettacoli teatrali in dialetto tratti dal repertorio classico napoletano a scopo benefico. Dal 2006 al 2009 partecipa a diversi laboratori teatrali a Milano e Roma: ...

Salviamo il mercato del Giovedì a Taurianova : ... d'altronde il Bosone di Higgs è stato scoperto da qualche anno, questo genio invece ha già bruciato tutte le tappe della scienza , comprensibile e soprattutto incomprensibile, , ma al di là di ...

Adriatica Ionica Race 2018 - Viviani compie la seconda impresa : Elia bissa il successo di Giovedì : Elia Viviani, ciclista della Quick Step Floors, vince la quarta tappa dell’Adriatica Ionica Race 2018 e si porta a quota due vittorie nella corsa italiana Dopo il successo nella tappa di giovedì, Elia Viviani vince anche la quarta frazione della Adriatica Ionica Race 2018, sopraggiungendo per primo al traguardo e mettendosi dietro Giacomo Nizzolo ed il compagno della Quick Step Floors Alvaro José Hodeg. Il velocista italiano, dopo la prova ...

Al via l'edizione 2018 del festival 'Triskell' : il programma di Giovedì 21 giugno : Tra le sue specialità gli spettacoli di contact juggling, manipolazioni di fuoco e soprattutto i giochi con le sfere di cristallo. In questa prima serata del festival proporrà il suo spettacolo 'B.I.

Via a Cesena Fiera : da Giovedì sera il centro si anima : Numerosi anche gli spettacoli . Per la Piazza della Birra e dei Food Truck si esibisce Ring Of The Swing, due ragazze ed un bassista presentano un repertorio Jump, Swing e Manouche , ore 21 in piazza ...

Al via i 'Giovedì d'estate' : 25 appuntamenti artistici e ricreativi animeranno le serate di Domodossola : Anche in Piazza Volontari della Libertà verranno proposti spettacoli teatrali e un concerto in acustico. Così l'Assessore al Turismo di Domodossola, Angelo Tandurella : ' Con i Giovedì d'Estate ...

Giovedì prossimo al via "Pellicole" - cinema all'aperto a Celle : Giovedì 21 giugno alle 21:30, in Galleria Crocetta a Celle Ligure, primo appuntamento con 'Pellicole', rassegna di cinema all'aperto. PANICO AL VILLAGGIO Di Stephane Aubier e Vincent Patar Ecco la ...

VIABILITA' - Provvedimenti in vigore mercoledì 13 e Giovedì 28 giugno e martedì 17 luglio intorno a piazza Castello : Modifiche alla mobilità per i concerti di 'Ferrara sotto le stelle' 12-06-2018 / Giorno per giorno In occasione dei concerti della rassegna "Ferrara sotto le stelle 2018" organizzata in piazza ...

Raccolta fondi per il cinema Modena - al via Mulinaccio Estate Dal 7 giugno fino al 23 luglio - ogni Giovedì - la villa ospiterà spettacoli musicali - teatrali - sfilate di moda. I fondi raccolti dalle cene in programma saranno destinati a finanziare il : 'I posti a disposizione - continua Bosi - sono circa 350 , le sedie sono spostabili, infatti oltre ad ospitare spettacoli musicali, teatrali e saggi di danza, pensiamo anche a serate danzanti o di ...

Kiehl’s invita tutti i suoi Fan Giovedì 7 giugno nel punto vendita di via del Babuino 94 : Kiehl’s invita tutti i suoi Fan giovedì 7 giugno, nel punto vendita Kiehl’s di ROMA, via del Babuino 94, dalle ore 18 alle ore 21. Sarà organizzato un pizza party ricco di sorprese e si potranno scoprire le limited edition Kiehl’s loves Italy. Oltre a poter usufruire di una consultazione pelle sana gratuita, si riceverà in omaggio un kit in edizione limitata contenente un ritual di 3 campioni consigliati in base alle esigenze specifiche della ...

Santoro : "M mio programma con meno pubblico". E rinvia l'ultima puntata a Giovedì prossimo : Michele Santoro annuncia sul suo sito il rinvio della messa in onda dell'ultima puntata di M, prevista per stasera su Rai3. Lo fa ammettendo che "questo nostro M Moro è sicuramente uno dei programmi più interessanti e con meno pubblico tra i tanti che ho realizzato". Quindi prosegue:So che non spetta a me valutarne i risultati ma, siccome registro un interesse crescente da parte vostra, ci tengo a dire che esso ha messo in luce la grande ...