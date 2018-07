Giovanni Ciacci e Damiano Allotta Scoppia la passione in piscina | baci infuocati e

Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro inseparabili dopo Ballando (FOTO) : Ballando con le stelle: Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro ancora insieme Il legame tra Raimondo Todaro e Giovanni Ciacci non si è spezzato dopo Ballando con le stelle. La coppia più discussa dell’ultima edizione del talent targato Milly Carlucci è tornata a danzare insieme in queste ore. Giovanni Ciacci ha infatti postato uno scatto (visibile a destra) in cui posa accanto al suo maestro di ballo, scrivendo su Instagram: “Caro ...

Detto Fatto : Giovanni Ciacci incita Bianca Guaccero : Giovanni Ciacci fa il tifo per Bianca Guaccero a Detto Fatto La stagione 2017/18 si è chiusa da circa un mese e terminata l’estate in casa Rai inizierà a soffiare un vento di novità a partire dal day time pomeridiano. Caterina Balivo passerà su Rai1 con Vieni da me, mentre Detto Fatto avrà al timone Bianca Guaccero. In queste ore a incitare l’attrice di Bitonto, a poche settimane dalla nuova avventura professionale, è stato ...

Giovanni Ciacci / Video - la vendetta contro l'amico Raimondo Todaro per l'attesa a Ballando con le stelle : GIOVANNI CIACCI completa la sua vendetta nei confronti dell'amico Raimondo Todaro, colpevole di averlo fatto attendere troppo prima delle prove a Ballando con le stelle.(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 11:22:00 GMT)

Giovanni Ciacci posta su Instagram la doccia di Raimondo Todaro. Il video fa impazzire i fan : «Tanta roba» : E la "vendetta" è arrivata. Giovanni Ciacci, ormai star indiscussa dal web - in attesa del ritorno a Detto Fatto - avrebbe tirato "un brutto scherzo" al suo maestro di...

Giovanni Ciacci a Blogo : "Non ho mai chiesto di condurre Detto Fatto al posto della Balivo - io sono una spalla" (VIDEO) : Giovanni Ciacci ha le idee chiare: "Sarò il Caronte che porterà Bianca Guaccero nei gironi infernali di Detto Fatto". Il costumista racconta ai microfoni di Blogo come sarà la settima stagione del factual show di Rai2 da settembre orfano di Caterina Balivo, nel frattempo 'promossa' su Rai1. Giovanni Ciacci cantante nella nuova edizione di Detto Fatto (Anteprima Blogo) prosegui la ...

Palinsesti Rai 2018/19 : interviste video a Serena Dandini - Giovanni Ciacci e Salvo Sottile : Ieri sera a Roma si è svolta la presentazione ufficiale dei Palinsesti Rai [video] per la prossima stagione televisiva 2018-2019. Nel corso della serata, sono stati svelati tutti i nuoci programmi che vedremo in onda in prima serata e in daytime nel corso della stagione televisiva autunnale. Tra questi spicca il ritorno di Serena Dandini con La tv delle ragazze, ma anche le riconferme di Salvo Sottile, Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla che ...

Giovanni Ciacci sposa Damiano Allotta? / Corre il gossip sul matrimonio : GiòGiò pronto a confermare? : Giovanni Ciacci è pronto a convolare a nozze con Damiano Allotta? Ecco chi è il nuovo fidanzato di Giò Giò, storico ex di Stefano Gabbana....(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 17:38:00 GMT)

Bianca Guaccero a “Detto Fatto” - Giovanni Ciacci l'accoglie/ “Benvenuta!” : Caterina Balivo già dimenticata? : Bianca Guaccero conduce “Detto Fatto” e Giovanni Ciacci la accoglie su Instagram condividendo una fotografia: “Benvenuta in famiglia!”, Caterina Balivo già dimenticata?(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 16:38:00 GMT)

Palinsesti Rai - Giovanni Ciacci e la foto con la nuova conduttrice di Detto fatto : «Benvenuta Bianca Guaccero» : Il giorno della verità è arrivato. È da poco iniziata la presentazione dei nuovi Palinsesti Rai , ma Giovanni Ciacci , alias Gio Gio, il capo tutor di Detto fatto , non ha voluto attendere per far ...

Cristiano Malgioglio e Giovanni Ciacci/ Foto - le nuove critiche : scambi di “veleni” tra regine della TV : Cristiano Malgioglio e Giovanni Ciacci: Foto, le nuove critiche del paroliere sicialiano all'amico esperto di moda: scambi di “veleni” tra regine della TV.(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 18:28:00 GMT)

Detto Fatto anticipazioni : Giovanni Ciacci avrà un nuovo ruolo : Giovanni Ciacci cambia ruolo a Detto Fatto? Le anticipazioni Detto Fatto si è chiuso venerdì scorso con l’addio di Caterina Balivo. La conduttrice di Aversa sarà promossa in prima rete a partire dal prossimo settembre. Vieni da me sarà il nome del nuovo programma del day time pomeridiano di Rai1 che vedrà protagonista la Balivo. In base alle ultime indiscrezioni sembrerebbe infatti che la conduttrice sia pronta per un nuovo esperimenti ...

Giovanni Ciacci torna a Detto Fatto in una veste bislacca - e surreale - - : "Un mondo di baci stellari a Bicissss" ' Un post condiviso da @ bitchyf.it in data: Giu 16, 2018 at 5:08 PDT