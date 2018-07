GIOVANE CALCIATORE IN FIN DI VITA Pasquale | non temere | siamo fatti tutti per la vittoria

Schianto in moto - GIOVANE CALCIATORE dell'Inter è gravissimo : La Milano del calcio si stringe intorno a Pasquale Carlino, 16enne calciatore dell'Under 17 dell'Inter, che lotta tra la vita e la morte in un letto d'ospedale dopo un brutto incidente stradale. Il...

Inter in ansia - incidente stradale per GIOVANE CALCIATORE : è grave [NOME - FOTO e DETTAGLI] : Inter in ansia per le condizioni di un giovane calciatore nerazzurro, in gravi condizioni. Si tratta di Pasquale Carlino, promettente centrocampista dell’under 17 dei nerazzurri vittima di un brutto incidente stradale, riportato un trauma cranico commotivo facciale-mascellare con emorragia cerebrale, il giovane è in gravi condizioni all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Pasquale si trovava a bordo di una moto che si ...

Calciomercato : l’’Udinese ha ufficializzato l’ingaggio di un GIOVANE CALCIATORE olandese : L‘Udinese con un comunicato diffuso sul proprio sito ufficiale, ha reso noto l’ingaggio di un giovane calciatore olandese. ‘Arriva dall’Olanda il nuovo giocatore bianconero Hidde ter Avest, giovane terzino destro classe 1997, che ha firmato oggi un contratto di quattro anni. Ter Avest è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Twente e proprio con la squadra di Enschede ha fatto il suo esordio in Eredivisie, il massimo campionato ...

SASSARI - CALCIATORE DILETTANTE UCCISO A COLTELLATE/ Nicola Della Morte - confessa il GIOVANE fermato : SASSARI, CALCIATORE DILETTANTE UCCISO a COLTELLATE, regolamento di conti o stava difendendo la fidanzata? Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire quanto accaduto sabato notte(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 17:13:00 GMT)

GIOVANE CALCIATORE accoltellato a morte : Sassari, 28 mag. (Adnkronos) – Omicidio la notte scorsa a Sassari. Un ragazzo di 23 anni è stato accoltellato a morte al petto da un altro Giovane dopo una lite per futili motivi. E’ accaduto intorno all’una in un circolo ricreativo vicino a un campo sortivo nella frazione di Ottava. La vittima Nicola Della morte, era un Giovane calciatore , originario di una piccolo centro della Valtellina in provincia di Sondrio ma residente ...

