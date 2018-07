Gino Bartali | perché Google oggi lo celebra?

Storia e foto di Gino Bartali - nato oggi 104 anni fa : Uno dei più grandi ciclisti italiani di sempre, ricordato per la leggendaria rivalità con Fausto Coppi e una grande vittoria al Tour de France, nacque il 18 luglio del 1914 The post Storia e foto di Gino Bartali, nato oggi 104 anni fa appeared first on Il Post.

Gino Bartali - 104 anni fa nasceva il corridore leggendario - : Il doodle di Google ricorda il ciclista fiorentino, celebre per la rivalità con Fausto Coppi nell'Italia del dopoguerra. Il suo aiuto agli ebrei italiani, durante la Seconda Guerra Mondiale, gli è ...

Gino Bartali - 104 anni fa nasceva il corridore leggendario : Gino Bartali, 104 anni fa nasceva il corridore leggendario Il doodle di Google ricorda il ciclista fiorentino, celebre per la rivalità con Fausto Coppi nell'Italia del dopoguerra. Il suo aiuto agli ebrei italiani, durante la Seconda Guerra Mondiale, gli è valso il riconoscimento di Giusto fra le Nazioni Parole ...

Gino Bartali - nato 104 anni fa : La storia di uno dei più grandi ciclisti italiani di sempre, famoso per la storica rivalità con Fausto Coppi e una straordinaria vittoria al Tour de France The post Gino Bartali, nato 104 anni fa appeared first on Il Post.

104 anni fa nasceva Gino Bartali : Il 18 luglio 1914 nasceva a Ponte a Ema (Firenze) Gino Bartali. Il Ginettaccio con i vestiti da ciclista ha corso tra i professionisti dal 1934 al 1954, vincendo tre Giri d’Italia (1936, 1937 e 1946), due Tour De France (1938 e 1948), quattro Milano-Sanremo e una quantità di altre gare. Forse non tutti sanno che Fausto Coppi, suo storico rivale sulle due ruote, è stato voluto nella Legnano da Bartali stesso. Nel 1940 Ginettaccio aveva fatto sua ...

Ciclismo - ricorre il 104° anniversario della nascita di Gino Bartali : Google lo celebra con un doodle speciale [FOTO] : Google ha deciso di celebrare il 104° anniversario della nascita di Gino Bartali con un doodle speciale Un doodle speciale, per celebrare il 104° anniversario della nascita di Gino Bartali. Così Google ha deciso di omaggiare il Giusto tra le nazioni, soprannome attribuito al campione italiano nel 2013 per la sua attività a favore degli Ebrei durante la Seconda guerra mondiale. Un’iniziativa che comprende tutto ciò che c’è da ...

Gino Bartali : oggi Google celebra il campione del Giro d’Italia - il “Giusto tra le nazioni” : 1/7 ...

Gino Bartali/ La rivalità con Coppi e la cittadinanza onoraria di Israele per "aver salvato tanti ebrei" : Gino Bartali, chi è il grande ciclista italiano omaggiato dal doodle di Google: dalla rivalità con Fausto Coppi alla cittadinanza onoraria di Israele.(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 01:20:00 GMT)

TV - Rai3 : a “Passato e Presente” Gino Bartali - giusto tra le nazioni : Tra il 1934 e il 1954, Gino Bartali è per tutti l’asso del ciclismo italiano. Durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale Ginettaccio, come è anche chiamato, compie un altro tipo di impresa: salva 800 ebrei dalle deportazioni nazifasciste. Una storia che il professor Stefano Pivato rilegge con Paolo Mieli a “Passato e Presente”, il programma di Rai Cultura in onda lunedì 28 maggio alle 13.15 su Rai3 e in replica alle 20.30 su Rai Storia. La ...

Gino Bartali. Eroe silenzioso - tratto da "La corsa giusta" di Antonio Ferrara : Per parlare dell'Italia e degli Italiani, della fatica dello sport e del silenzio delle azioni più coraggiose; per raccontare la vita di un grande campione ma soprattutto di un grande uomo. Una ...

Borghi e vigneti del Chianti Classico per la terza edizione de "La Certosina" - la prima ciclostorica docg sulle strade di Gino Bartali : I luoghi che tocca la Certosina " ha detto l'assessore allo sport Andrea Vannucci " sono tra i più belli del mondo. Un'altra iniziativa organizzata nel nome di Gino Bartali. Abbiamo coinvolto tante ...

Giro - in Israele una pista ciclabile in onore di Gino Bartali : ... KKL, , l'Ente Nazionale Ebraico per l'Ambiente, porta avanti da oltre 100 anni per promuovere la pacifica coabitazione di tutti i popoli cercando di rendere Israele e il resto del mondo, migliori, ...