Gino Bartali | nato 104 anni fa

Ciclismo - ricorre il 104° anniversario della nascita di Gino Bartali : Google lo celebra con un doodle speciale [FOTO] : Google ha deciso di celebra re il 104° anniversario della nascita di Gino Bartali con un doodle speciale Un doodle speciale , per celebra re il 104° anniversario della nascita di Gino Bartali . Così Google ha deciso di omaggiare il Giusto tra le nazioni, soprannome attribuito al campione italiano nel 2013 per la sua attività a favore degli Ebrei durante la Seconda guerra mondiale. Un’iniziativa che comprende tutto ciò che c’è da ...

TV - Rai3 : a “Passato e Presente” Gino Bartali - giusto tra le nazioni : Tra il 1934 e il 1954, Gino Bartali è per tutti l’asso del ciclismo italiano. Durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale Ginettaccio, come è anche chiamato, compie un altro tipo di impresa: salva 800 ebrei dalle deportazioni nazifasciste. Una storia che il professor Stefano Pivato rilegge con Paolo Mieli a “Passato e Presente”, il programma di Rai Cultura in onda lunedì 28 maggio alle 13.15 su Rai3 e in replica alle 20.30 su Rai Storia. La ...