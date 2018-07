Gimbe | è “giungla ticket” e oltre 1 miliardo lo paghiamo per scelta

meteoweb.eu

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Regione che vai, ticket che trovi. Spostandosi lungo lo Stivale, il sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria cambia sia per le voci alle quali si applica (farmaci, prestazioni specialistiche, pronto soccorso e così via), sia per l’importo richiesto, sia per le regole sulle esenzioni. Un report della Fondazionealza il velo su “una vera e propria giungla dei ticket“. E su “un paradosso“: dei quasi 2,9 miliardi di euro corrisposti dai cittadini nel 2017,1 mld “è imputabile alla scarsa diffusione dei farmaci equivalenti in Italia“. Si tratta infatti della quota sborsata dai chi, pur di portarsi a casa un medicinale ‘di marca’, è disposto a pagare la differenza di prezzo fra il ‘griffato’ e la sua versione generica. In altre parole, sul totale ticket “un terzo viene pagato dai cittadini per ...