Giancarlo Magalli “Adriana Volpe? Sono ancora vittima delle storie messe in giro da

Giancarlo Magalli a Gay.it : "Ma quale icona : nessun gay dotato di buon gusto vorrebbe essere me" : Giancarlo Magalli icona gay? Mai. "Non sono omofobo, ma...nemmeno un'icona", confessa il presentatore tv in una lunga intervista a Gay.it. "Le icone gay vivono una sorta di 'wannabe' da parte della comunità lgbt e nessun gay, dotato di buon senso e buon gusto, vorrebbe essere Giancarlo Magalli", dichiara.Sul rapporto con le donne con cui è stato e le figlie, replica:Non è successo nulla. Le figlie sono cresciute e, ...

Roberta Morise a Blogo : "Entusiasta per I fatti vostri - nessun timore di Giancarlo Magalli - anzi" (VIDEO) : Nuovo ingresso nella squadra di I fatti vostri, che tornerà su Rai2 dal 10 settembre dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00. Si tratta di Roberta Morise, la showgirl che nella prossima stagione affiancherà Giancarlo Magalli, prendendo il posto di Laura Forgia, 'durata' solo un anno alla corte di Michele Guardì.In apertura di post il video integrale dell'intervista realizzata da Blogo in occasione della presentazione romana dei palinsesti ...

Roberta Morise a Blogo : "Entusiasta di I fatti vostri - nessun timore di Giancarlo Magalli - anzi" (VIDEO) : Nuovo ingresso nella squadra di I fatti vostri, che tornerà su Rai2 dal 10 settembre dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00. Si tratta di Roberta Morise, la showgirl che nella prossima stagione affiancherà Giancarlo Magalli, prendendo il posto di Laura Forgia, 'durata' solo un anno alla corte di Michele Guardì.In apertura di post il video integrale dell'intervista realizzata da Blogo in occasione della presentazione romana dei palinsesti ...

I Fatti Vostri - Roberta Morise nel programma insieme a Giancarlo Magalli : I Fatti Vostri, che dovrebbe tornare in onda su Rai 2 il 10 settembre, verrà condotto da Roberta Morise, che entra nella trasmissione al fianco di Giancarlo Magalli

Giancarlo Magalli : «In Rai? Un buon 20% è raccomandato» : ecco cosa rivela sulle assunzioni : Salvini propone il censimento dei Rom, Di Maio di censire i raccomandati in Rai . Non ha fatto discutere come quella del ministro agli Interni, ma la proposta dell'altro vice premier ha aperto una ...

Giancarlo Magalli e la valletta raccomandata : ‘La impiegai per quello che sapeva fare : niente’ : Il popolare Giancarlo Magalli, a quasi 71 anni, oramai è un decano della tv italiana e, specialmente, della Rai. Dunque conosce perfettamente quali proporzioni abbia acquisito nel corso del tempo il problema dei raccomandati: “Ce ne sono, come in tutte le aziende pubbliche. Magari qualcuno risolvesse veramente il problema”. Il conduttore de I fatti vostri nella prossima stagione sarà affiancato da Roberta Morise (la sostituta di ...

Giancarlo Magalli-Adriana Volpe : è di nuovo guerra tra i due conduttori : 'L'ho querelato due volte: l'ho fatto per tutelare la mia dignità e quella delle donne che con sacrificio cercano di emergere nel mondo del lavoro. E per questo cammino a testa alta', ha dichiarato. ...

Giancarlo Magalli e il censimento di Di Maio : «In Rai - almeno il 20% di raccomandati» : «In Rai si assumevano tre persone alla volta: un democristiano, un socialista e uno bravo… Io, ero quello bravo». Giancarlo Magalli, 70 anni, non si è scandalizzato davanti alle parole del ministro del Lavoro Luigi Di Maio, che – rispondendo a una domanda sul censimento dei rom evocato da Matteo Salvini – ha detto che ritiene prioritari altri tipi di rilevazioni, ad esempio, sulla pubblica amministrazione e «quello dei ...

Giancarlo Magalli e il censimento di Di Maio : «In Rai 20% di raccomandati» : «In Rai si assumevano tre persone alla volta: un democristiano, un socialista e uno bravo… Io, ero quello bravo». Giancarlo Magalli, 70 anni, non si è scandalizzato davanti alle parole del ministro del Lavoro Luigi Di Maio, che – rispondendo a una domanda sul censimento dei rom evocato da Matteo Salvini – ha detto che ritiene prioritari altri tipi di rilevazioni, ad esempio, sulla pubblica amministrazione e «quello dei ...

I Fatti vostri : Laura Forgia dice addio a Giancarlo Magalli : Laura Forgia abbandona I Fatti vostri di Giancarlo Magalli Laura Forgia ha deciso di lasciare la conduzione de I Fatti vostri: dalla prossima stagione televisiva, inFatti, non la ritroveremo al fianco di Giancarlo Magalli. A rendere pubblica questa decisione è stato TvBlog. A settembre scorso Laura Forgia era stata scelta al posto di Adriana Volpe, dopo le querelle con Giancarlo Magalli. Una lite partita in diretta, portata avanti per giorni ...