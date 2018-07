Gianbattista Borgonzoni | Non voto mia figlia leghista Il suo partito gioca con le

huffingtonpost

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Giambattista, padre di Lucia, senatricee sottosegretario, è intervenuto sulle polemiche e gli insulti online seguiti al mancato confronto sui migranti tra l'arcivescovo Matteo Zuppi e la. Il 10 luglioaveva lasciato l'incontro senza ascoltare Zuppi, dicendo che doveva prendere un treno. I media avevano riportato la cosa e la senatrice poi si era sfogata su Facebook, in un post a cui erano seguiti commenti verso Zuppi. Da lì l'iniziativa di Repubblica Bologna, di scrivere una lettera di scuse a Zuppi a nome della città.L'intervento dipadre, non nuovo a distanziarsi dalle posizioni della: ai tempi della sua candidatura a sindaco dichiarò che non l'avrebbe votata. Il convegno è stato definito da"occasione mancata di confronto diretto fra la linea muscolare della Lega sui migranti e ...