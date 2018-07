Genova | Toti e Bucci hanno incontrato una delegazione di Huawei

Bandiera Genova-Gb - Toti - inviare regina : ANSA, - GENOVA, 7 LUG - Il governatore della Liguria Giovanni Toti prova a suggerire una soluzione diplomatica alla querelle, fra lo scherzoso e la trovata di marketing, lanciata nei giorni scorsi dal ...

Sicurezza : Toti - Genova parteciperà a sperimentazione taser : Milano, 5 lug. (AdnKronos) – “Ho sentito al telefono il ministro Matteo Salvini, la città di Genova parteciperà come promesso alla sperimentazione del taser, la pistola elettrica in dotazione alle nostre forze dell’ordine”. Lo scrive su Facebook il governatore della Regione Liguria, Giovanni Toti, concludendo: “Bene così! Cambiamo insieme l’Italia”. L'articolo Sicurezza: Toti, Genova parteciperà a ...

Sicurezza : Toti - Genova parteciperà a sperimentazione taser : Milano, 5 lug. (AdnKronos) - "Ho sentito al telefono il ministro Matteo Salvini, la città di Genova parteciperà come promesso alla sperimentazione del taser, la pistola elettrica in dotazione alle nostre forze dell’ordine". Lo scrive su Facebook il governatore della Regione Liguria, Giovanni Toti, c

Sicurezza : Toti - Genova parteciperà a sperimentazione taser : Milano, 5 lug. (AdnKronos) – “Ho sentito al telefono il ministro Matteo Salvini, la città di Genova parteciperà come promesso alla sperimentazione del taser, la pistola elettrica in dotazione alle nostre forze dell’ordine”. Lo scrive su Facebook il governatore della Regione Liguria, Giovanni Toti, concludendo: “Bene così! Cambiamo insieme l’Italia”. L'articolo Sicurezza: Toti, Genova parteciperà a ...

MATTARELLA A Genova - “GASLINI EMOZIONANTE”/ Tempo a Di Maio-Salvini : Toti “non ipotechi futuro Paese” : MATTARELLA a GENOVA per Gaslini e Itl: lascia Tempo a Di Maio e Salvini, resta lo stallo del Governo. Sapelli, "ha fatto veto su di me. Il Presidente vuole solo il Governo tecnico"(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 13:10:00 GMT)