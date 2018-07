Genoa | doppia mossa per il centrocampo ma occhio alle offerte per Laxalt…

sportfair

(Di mercoledì 18 luglio 2018)prese con diverse trattative di calciomercato, il club ligure ascolta ledalla Premier League per Laxalt ma non solo Ilcontinua a lavorare in maniera serrata per rafforzare la rosa. Il ds Perinetti sta premendo per riavere Bertolacci dal Milan, ma qualora l’affare non dovesse andare in porto, c’è già pronta un’alternativa per la mediana di mister Ballardini. Si tratta del centrocampista del Crotone Barberis. Il calciatore nella passata stagione si è messo in luce con un buon campionato, nonostante l’esito negativo dell’annata del club calabrese. Non è escluso che i due calciatori, Barberis e Bertolacci, possano arrivare anche in coppia. Intanto, secondo La Gazzetta dello Sport, Laxalt piace al West Ham. I rossoblù hanno fissato il prezzo per la cessione dell’esterno uruguayano: 20 milioni di euro.L'articolo, ...