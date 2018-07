Gdf scopre 20 lavoratori ' in nero'

Bergamo : Gdf scopre azienda sconosciuta al fisco - evaso oltre 1 mln : Milano, 1 giu. (AdnKronos) - La Guardia di finanza di Bergamo ha scoperto una società completamente sconosciuta al fisco, una cooperativa con sede nel territorio bergamasco, amministrata da un imprenditore cinquantenne residente in Brianza. Le indagini hanno rivelato che l’attività dichiarata dalla

Supermercato fantasma - Gdf scopre società evasore totale : I finanzieri del Comando provinciale di Cosenza hanno scoperto un evasore totale, che dal 2014 non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi pur avendo conseguito ricavi per oltre 1,7 milioni di ...

Varese : Gdf scopre società con finta sede in Usa - tre denunce : Milano, 23 mag. (AdnKronos) – Aveva la sede in Usa, ma operava in Italia con basi a Milano e Varese. La guardia di finanza di Varese ha scoperto una società che attraverso il sistema di esterovestizione ha omesso di dichiarare al fisco operazioni per oltre due milioni di euro, evadendo il pagamento dell’Iva per circa 500mila euro.A scoprire la truffa, una pattuglia della compagnia di Saronno che all’uscita dell’autostrada ...

Como : fatture false e finte cooperative - Gdf scopre frode fiscale da 20 mln (2) : (AdnKronos) - Nel sistema fraudolento il consorzio rappresentava un operatore economico credibile sul mercato, in grado di essere particolarmente competitivo grazie al meccanismo illecito realizzato attraverso le cooperative. Al termine degli accertamenti di polizia giudiziaria svolti per il contras

Como : fatture false e finte cooperative - Gdf scopre frode fiscale da 20 mln : Milano, 18 mag. (AdnKronos) – Ventidue persone denunciate, sequestri di conti correnti, auto e beni immobili. E’ il bilancio di un’operazione dei finanzieri del comando provinciale di Como che hanno scoperto un giro di fatture false e finte cooperative per una frode fiscale da 20 milioni di euro.I militari stanno eseguendo un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip di Como su richiesta della locale procura. Le indagini, ...

Como : fatture false e finte cooperative - Gdf scopre frode fiscale da 20 mln (2) : (AdnKronos) – Nel sistema fraudolento il consorzio rappresentava un operatore economico credibile sul mercato, in grado di essere particolarmente competitivo grazie al meccanismo illecito realizzato attraverso le cooperative. Al termine degli accertamenti di polizia giudiziaria svolti per il contrasto del caporalato di appalti, sono state denunciate 22 persone, di cui 4 gestori di fatto e 18 amministratori di diritto, residenti nelle ...

Venezia : Gdf scopre maxi evasione fiscale con il vetro di Murano : Venezia, 14 mag. (AdnKronos) - Dall’alba di oggi, la Guardia di Finanza di Venezia, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, sta dando esecuzione a un decreto di sequestro preventivo per complessivi 7 milioni di euro nei confronti dei responsabili di una vasta frode fiscale nel settore dell

Venezia : Gdf scopre maxi evasione fiscale con il vetro di Murano (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – In sostanza, quindi, il corrispettivo delle vendite dei manufatti di vetro veniva artificiosamente trasformato in un’operazione del cambiavalute, del tutto ininfluente per la contabilità delle vetrerie ‘ visto che il denaro non transitava nei conti correnti aziendali ‘ e formalmente in linea con l’operatività dell’intermediario, oltre che sostanzialmente ininfluente sotto il ...