Gasdotto Tap | Mattarella rassicura l' Azerbaijan | Si farà nei tempi previsti

Gasdotto Tap - ministro dell’Ambiente Costa : “Opera inutile - sarà revisionata”. E sull’Ilva : “Riconversione economica” : Il Gasdotto Tap, visti “i consumi di gas in calo in Italia”, oggi è un’opera “inutile” che verrà “revisionata”, come prevede il contratto di programma del governo M5s-Lega. Il neo ministro dell’Ambiente Sergio Costa non tarda a far sapere quale sarà la sua strategia sul Trans Adriatic Pipeline, il Gasdotto che deve portare il gas dall’Azerbaigian in Italia dal 2020 passando attraverso il mare Adriatico e approdando a Melendugno, nel ...