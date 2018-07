Gaffe sul volo di Stato | il Pd fa il vago

DC United - Rooney presentato sulla rivista ufficiale del club : ma l'articolo è una Gaffe unica : Forse non l'accoppiata migliore di parole per un giocatore alto sì un metro e 76, ma certamente nella norma nel mondo del pallone , forse meno pensando al basket Nba?, . E così anche i commenti dei ...

Sonia Toni - ex moglie di Grillo contro Veltroni/ Doppia Gaffe sulla scorta - ma non chiede scusa : Sonia Toni, ex moglie di Beppe Grillo contro Walter Veltroni: Doppia gaffe sulla scorta, ma non chiede scusa. Le ultime notizie: polemica sui social per il suo tweet(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 18:53:00 GMT)

“Qualcosa su Maria? No - no”. Belen - clamorosa Gaffe sulla De Filippi. Scatta la domanda in diretta e lei risponde così (da non credere) : Archiviate le polemiche per la prima puntata di Balalaika legate alla poca attinenza al calcio del programma e alla battuta infelice del mago Forest a Belen, la showgirl argentina è tornata protagonista con una gaffe tipica di chi non è abituato a calcare gli studi dei programmi sportivi. “Belen, dì qualcosa su Di Maria”. “No, su Maria no” ha detto Belen Rodriguez a Balalaika lasciando sbigottiti gli sopiti in studio e i telespettatori. ...

Rai Sport - Gaffe su Facebook : condivide post di Casapound/ Dopo l'insulto razzista a Benatia un'altra bufera : Rai Sport, gaffe su Facebook: condivide post di Casapound. Dopo l'insulto razzista a Benatia un'altra bufera colpisce l'azienda radiotelevisiva italiana. Le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 15:55:00 GMT)

Governo - Conte ottiene la fiducia : «Sul debito tratteremo con l’Ue» «Luigi - questo lo posso dire?». «No» L’opposizione si scatena sulle Gaffe : Il presidente del Consiglio: «Pronti a trattare sul debito in Europa». E chiede di ripensare l’Autorità anticorruzione. La replica: siamo stupiti

Anna Falchi - la confessione e gli slip da Luttazzi/ Video - la Gaffe a "Quelli Che..." sull'antisemitismo : Anna Falchi, La confessione di Peter Gomez in onda nella seconda serata di oggi, giovedì 6 giugno 2018: “Le mutandine che mi tolsi da Luttazzi? Le ha un feticista ma non posso dire il nome".(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 23:11:00 GMT)

Polemica sulla presunta Gaffe di Conte che non ricorda il nome del fratello di Mattarella : Polemica su una frase pronunciata dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante il suo discorso alla Camera. Conte ha fatto riferimento agli attacchi social subiti dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a cui è stato augurato di finire come il fratello, ucciso dalla mafia. Il presidente del Consiglio non ha pronunciato né il nome di Piersanti né spiegato come morì. Delrio, del Pd, ha poi attaccato Conte in aula: "Piersanti, si ...

Gaffe di Katy Perry su Instagram sul lato B di Orlando Bloom : il messaggio hot inviato per sbaglio (foto) : La Gaffe di Katy Perry su Instagram diventa virale: la popstar statunitense ha inviato per sbaglio un commento piuttosto piccante sotto ad un post del fidanzato! Attualmente in tour mondiale e quindi distante da Orlando Bloom, Katy Perry sembra sentire parecchio la mancanza del fidanzato, tanto che i due si scambiano commenti sui social network. Il problema sorge nel momento in cui commenti non proprio sobri vengono resi pubblici, per ...

MARA VENIER/ La Gaffe sul ritorno a Domenica In : "È il programma che amo in assoluto" (Che tempo che fa) : A Che tempo che fa, MARA VENIER si è lasciata sfuggire lo spoiler relativo alla sua conduzione di Domenica In nella stagione 2018-19. Ecco la sua dichiarazione.(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 09:11:00 GMT)

Mara Venier/ Gaffe di Fabio Fazio : "Cos'hai sulla maglietta...?" (Che tempo che fa) : A Che tempo che fa, Mara Venier parla di amori e paure: "Mi piaceva Mastroianni, ma non c'è mai stato niente". Poi l'aneddoto in aereo: "Ha lasciato il segno" (letteralmente).(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 21:51:00 GMT)

David Beckham e Victoria/ Video : lui bacia sulla bocca Elton John - Gaffe di lei al Royal Wedding : David Beckham e Victoria, Video: lui bacia sulla bocca Elton John, gaffe di lei al Royal Wedding. Le ultime notizie sull'amatissima coppia britannica che ha fatto impazzire anche i social(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 18:56:00 GMT)

Mariana Falace ne dice di tutti i colori sulla sua compagna di reality : Gaffe micidiale : Tra Mariana Falace e Lucia Bramieri sembra al Grande Fratello pare essere calato il gelo più titale. In diverse occasioni, infatti, entrambe hanno detto agli altri concorrenti di non sopportarsi a vicenda, e questo, probabilmente, è proprio il motivo che ha spinto Mariana a scagliarsi contro Lucia oggi. La ragazza ha confidato ad Alessia Prete il suo pensiero su Lucia. Secondo quanto affermato dalla gieffina, la Bramieri non farebbe altro ...