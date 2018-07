: G20:rischi area Euro possono tornare - TelevideoRai101 : G20:rischi area Euro possono tornare -

Un invito a tutti i paesi a perseguire politiche di sostegno alla crescita e che nello stesso tempo costruiscano spazi di bilancio. E'quanto afferma il documento del Fmi per G20 in Argentina. Nel documento riemergono iper le economie dell'"il recente aumento della curva dei rendimenti italiani ricorda come il mercato cambi". "Se tutti gli annunci sui dazi divenissero realtà, il Pil mondiale potrebbe calare dello 0,5% pari a 430mld dollari, rispetto alle stime del 2020", dice il direttore del Fmi, Lagarde.(Di mercoledì 18 luglio 2018)