Francesco Monte a Tale e quale show? L’anticipazione di Parpiglia

Paola di Benedetto e Francesco Monte - incontro segreto?/ La risposta : "Curatevi!". E Federico Rossi... : Paola di Benedetto e Francesco Monte si sono visti di nascosto durante la trasferta di Madre Natura in Puglia? L'immaginazione supera la realtà e la naufraga risponde sui social(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 13:29:00 GMT)

Francesco Monte : ‘Cecilia Rodriguez? Superata e archiviata’ : “[…] A oggi l’effetto che mi fa è nullo”. In questi termini Francesco Monte parla di Cecilia Rodriguez. L’ex tronista intervistato da Uomini e donne magazine nel numero in edicola dichiara di essere riuscito a superare la grande delusione d’amore datagli dalla sorella di Belen, che in diretta nel corso del Grande Fratello Vip 2 lo lasciò per iniziare una relazione con Ignazio Moser. A domanda “Le fa male ...

Francesco Monte colpo basso a Cecilia Rodriguez : Torna a farsi sentire Francesco Monte e lo fa direttamente dalle pagine del magazine di “Uomini e Donne”. Monte non ha paura di affrontare un argomento che per mesi potevamo tranquillamente etichettare come ‘delicato’: si tratta ovviamente di Cecilia Rodriguez, la cui relazione con Ignazio Moser va a gonfie vele. “Ad oggi ha rivelato l’effetto che mi fa è nullo. Posso dire di aver trovato la mia serenità: la questione è ...

Sara Affi Fella - l'incontro con Francesco Monte ed il dolore per la cicatrice sul corpo : Sara Affi Fella continua ad essere una delle protagoniste più amate dell'ultima edizione di Uomini e donne. Dopo la fine della sua storia d'amore con Luigi Mastroianni, l'ex tronista partenopea ha postato recentemente delle foto su Instagram dove la si vede in compagnia di Francesco Monte [VIDEO], con il quale pare ci sia una gran bella amicizia. Ma in questi giorni Sara ha anche raccontato ai suoi fan il difficile periodo della malattia che le ...

Francesco Monte - bordata a Cecilia : "L'effetto che mi fa è nullo" : Il tempo cura ogni ferita. Lo sa bene Francesco Monte, che dopo aver sofferto molto per la fine della lunga relazione con Cecilia Rodriguez - e soprattutto per come è finita - guarda finalmente avanti.

Francesco Monte DIFENDE PAOLA DI BENEDETTO/ Con Federico Rossi solo per business? "Basta viaggi mentali" : FRANCESCO MONTE si racconta a Uomini e donne Magazine e si dice pronto ad avere la rivincita che aspetta da mesi ormai, l'occasione giusta arriverà con Il Grande Fratello Vip?(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 12:00:00 GMT)

Sara Affi Fella va a pranzo con Francesco Monte : Sara Affi Fella, ex tronista di Uomini e Donne, si è recata in Puglia per incontrare Francesco Monte con il quale è stata avvistata tempo fa ad Ibiza. La bella modella di Venafro è ritornata da poco single dopo la rottura della relazione con Luigi Mastroianni, conosciuto in occasione del fortunato programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Non molto tempo fa, l'ex di Cecilia Rodriguez, Francesco Monte, aveva smentito il gossip di un ...

Sara Affi Fella e Francesco Monte sorpresi insieme : amore in vista? : Francesco Monte e Sara Affi Fella si sono incontrati Come tutti sapranno a menadito Sara Affi Fella e Francesco Monte si sono lasciati dai rispettivi partner. La prima ha conosciuto a Uomini e Donne il suo ex Luigi Mastroianni. Tuttavia, una volta usciti dal dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi, hanno capito ben presto di non essere fatti l’una per l’altro. La stessa cosa è capitata anche a Francesco Monte. ...

Sara Affi Fella a pranzo con Francesco Monte : “Work in progress…” : Sara Affi Fella sbarca in Puglia e va a pranzo con Francesco Monte che scrive: “Work in progress…”. I fan continuano a sognare dopo la ‘pizzicata’ del mese scorso a Ibiza Poco meno di un mese fa aveva fatto molto rumore un avvistamento a Ibiza: quello che riguardava Sara Affi Fella e Francesco Monte. I […] L'articolo Sara Affi Fella a pranzo con Francesco Monte: “Work in progress…” proviene ...

Francesco Monte/ Uomini e donne : "Cecilia Rodriguez? Questione superata e archiviata" : Francesco Monte si racconta a Uomini e donne Magazine e si dice pronto ad avere la rivincita che aspetta da mesi ormai, l'occasione giusta arriverà con Il Grande Fratello Vip?(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 14:55:00 GMT)

Francesco Monte - pronto per un nuovo reality? : L'Isola dei Famosi è stata per lui una croce. Il caso Cannagate lo ha portato all'abbandono del programma condotto da Alessia Marcuzzi. Oggi però Francesco Monte si sente pronto ad affrontare una nuova avventura televisiva e lo rivela a Uomini e Donne Magazine. Il mio reality non l’ho fatto e vorrei portare a termine un’esperienza simile. Mi piacerebbe vedere come può reagire Francesco a trent’anni in una circostanza così, facendo un ...