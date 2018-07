FRANCESCA CIPRIANI Nessun malore durante una partita di tennis | Stavo solo

FRANCESCA CIPRIANI smentisce malore : 'Ho recitato' - : ... giustamente, immortalato quel momento e dato la notizia, ma non era come sembrava ' A quanto pare Francesca Cipriani potrebbe davvero fare un pensierino a buttarsi nel mondo del cinema visto che è ...

FRANCESCA CIPRIANI - nessun malore dopo la partita di tennis : “Stavo recitando” : Francesca Cipriani non si è sentita male: stava recitando Francesca Cipriani sta bene: nessun malore improvviso per la soubrette dopo una partita di tennis. A confermarlo la stessa ex naufraga dell’Isola dei Famosi, che su Instagram ha voluto tranquillizzare tutti i suoi fan. Al Vip Master, il torneo di tennis che vede impegnate le celebrità […] L'articolo Francesca Cipriani, nessun malore dopo la partita di tennis: “Stavo ...

FRANCESCA CIPRIANI - ci risiamo : nuovo aumento di seno : “Ora ho un’ottava misura” : Giusto in tempo per l’estate e la prova costume, la maggiorata – chirurgica – più famosa d’Italia, Francesca Cipriani (QUI tutto quel che c’è da scoprire su di lei), ha deciso di regalarsi un altro ritocchino al suo già prorompente seno e aumentarlo di una taglia: l’ex naufraga de L’isola dei famosi 2018 è infatti passata dalla settima misura all’ottava. Il motivo? Niente di riconducibile a traumi ...

