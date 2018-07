Fraccaro | M5s-Lega compatti su migranti | serve responsabilità Ue

"Vitalizi - ora Casellati imiti FicoDl dignità? Impediremo meline" Parla Fraccaro - il ministro chiave M5s : INTERVISTA/ Riccardo Fraccaro, ministro dei rapporti con il Parlamento e uomo chiave del M5s, spiega ad Affari i piani del governo su spese della politica, dl dignità, democrazia diretta Segui su affaritaliani.it

"Vitalizi - ora Casellati imiti FicoDl dignità? Impediremo meline" Parla Fraccaro - il ministro chiave M5s : INTERVISTA/ Riccardo Fraccaro, ministro dei rapporti con il Parlamento e uomo chiave del M5s, spiega ad Affari i piani del governo su spese della politica, dl dignità, democrazia diretta Segui su affaritaliani.it

Migranti : Fraccaro - toni M5S diversi da Salvini ma contano risultati : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – “All’interno del M5S abbiamo toni diversi, quello che mi interessa sono i risultati”. Così il ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta Riccardo Fraccaro, parlando di immigrazione rispetto ai toni usati da Matteo Salvini questa mattina ad Agorà estate, su Rai Tre.L'articolo Migranti: Fraccaro, toni M5S diversi da Salvini ma contano risultati sembra essere il primo ...

Fraccaro insegna : nella scatoletta di tonno c’è finito il M5s : Volevano aprire – burbanzosi – il parlamento come una scatoletta di tonno, sbattere i pugni sui vari tavoli europei per farsi sentire. Non soltanto non è successo nulla di tutto questo, ma oggi Riccardo Fraccaro, ministro per i rapporti con il parlamento e per la democrazia diretta (quindi per i rap

Vitalizi - sondaggio M5s : “Casta” batte Fico/ Falomi : “Logica di Fraccaro e Di Maio è da Stato totalitario” : Vitalizi, Di Maio: “Piangete pure, ve li togliamo lo stesso”. M5s lancia sondaggio: “State con Fico o con la Casta?”. La Rete premia gli ex parlamentari e il post su Facebook sparisce(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 20:48:00 GMT)

Fraccaro : “Senza vitalizi fine della casta”/ “Migranti? C'è sintonia tra M5s e Lega. E su Lanzalone...” : Riccardo Fraccaro: “Senza vitalizi fine della casta”. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento ha affrontato anche il tema migranti: “C'è sintonia tra M5s e Lega. E su Lanzalone...”(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 17:00:00 GMT)

Fraccaro (M5S) : Lanzalone? Non siamo perfetti : Roma – Riccardo Fraccaro, ministro per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta, è intervenuto a Circo Massimo, su Radio Capital. Su Lanzalone “L’ho conosciuto per i meriti sul campo, aveva dimostrato grandissime capacita’ e aveva dato una mano incredibile a Livorno. Credo che il giudizio vada dato sulla reazione. È impossibile pensare che il M5S sia immune da comportamenti illeciti o politicamente ...

Stadio Roma : Fraccaro - Lanzalone scelto per meriti - in M5S via mele marce : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – L’avvocato Lanzalone? “Non mi risulta sia amico personale di Grillo e Casaleggio. L’ho conosciuto per meriti sul campo, ci avvaliamo di persone in base al curriculum e alle capacità, premiando il merito: aveva dato una mano incredibile a Livorno. Probabilmente continueremo a sbagliare, ma la fiducia è un elemento essenziale e quando viene a mancare è giusto che chi l’ha tradita venga ...

Stadio Roma : Fraccaro - Lanzalone scelto per meriti - in M5S via mele marce : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – L’avvocato Lanzalone? “Non mi risulta sia amico personale di Grillo e Casaleggio. L’ho conosciuto per meriti sul campo, ci avvaliamo di persone in base al curriculum e alle capacità, premiando il merito: aveva dato una mano incredibile a Livorno. Probabilmente continueremo a sbagliare, ma la fiducia è un elemento essenziale e quando viene a mancare è giusto che chi l’ha tradita venga ...

Governo - Fraccaro (M5s) su nomine viceministri e sottosegretari : “Abbiamo privilegiato competenza” : “Abbiamo messo davanti a tutto le competenze e le capacità. Questo è il Governo del cambiamento. Avevo promesso di provvedere nel giro di pochi giorni a inizio settimana ho mantenuto l’impegno”. Sono le parole di Riccardo Fraccaro, ministro per i Rapporti con il Parlamento, all’uscita dal Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi. L'articolo Governo, Fraccaro (M5s) su nomine viceministri e sottosegretari: “Abbiamo ...

Governo - Fraccaro (ministro M5s) : “Delibera per taglio dei vitalizi è già sul tavolo del presidente Fico” : Durante il suo intervento sul palco di piazza Bocca della Verità da neo ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro ha delineato gli obiettivi del suo dicastero e poi ha annunciato: “La nostra delibera per il taglio dei vitalizi è sul tavolo del presidente Roberto Fico”. Sul palco anche il neo ministro dell’Ambiente, Sergio Costa: “Il mio compito è far arrivare il momento in cui non ci saranno più gli ...

Chi è Riccardo Fraccaro - il nuovo ministro per i Rapporti con il Parlamento del governo M5s-Lega : Riccardo Fraccaro è il nuovo ministro per i Rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta del governo M5s-Lega guidato da Giuseppe Conte. Eletto per la prima volta a Montecitorio nel 2013, Fraccaro è stato un membro dei probiviri del M5s e da marzo è invece questore anziano della Camera dei deputati.Continua a leggere

Governo - Fraccaro : “Salvini arrabiato? Tra M5s e Lega perfetta sintonia”. Il silenzio di Di Maio : Da una parte il silenzio di Di Maio, dopo l’irritazione di Salvini rivendicata su Facebook e condivisa dal leader pentastellato con un ‘like’ , dall’altra le parole del pentastellato Riccardo Fraccaro che confermano l’asse saldo tra M5s-Lega. Con il nodo Savona ancora irrisolto, resta un caso il post del segretario leghista su Facebook (“Sono davvero arrabbiato“). Uscendo da Montecitorio, il capo ...

Rumor squadra governo M5S-Lega : economia all'anti-euro Paolo Savona - le ipotesi per Fraccaro - Castelli - Giorgetti : Indiscrezioni sulla squadra di governo su cui il M5S di Luigi Di Maio e la Lega di Matteo Salvini avrebbero trovato un accordo. Oltre ai Rumor che danno il giurista Giuseppe Conte e il presidente di ...