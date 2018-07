Fortnite supera il miliardo di dollari di ricavi da microtransazioni in-game

Fortnite : superati i 300 milioni di dollari a maggio - rallenta però la crescita : Il successo di Fortnite sembrava inarrestabile, destinato a varcare i confini della nostra galassia per espandersi all'infinito nei meandri oscuri dell'universo. Come potevamo aspettarci, il Battle Royale di Epic Games ha fatto registrare a maggio incassi stellari. A sorpresa, invece, la crescita del gioco ha subito una prima piccola frenata, dopo mesi e mesi di espansione verticale.A rivelarlo sono i dati di SuperData, riportati da VG24/7, che ...

Fortnite ha superato i 125 milioni di giocatori in tutto il mondo : Il gioco più popolare al mondo continua a diventare...sempre più popolare! Epic Games ha confermato che il suo Fortnite ha ora superato i 125 milioni di giocatori in tutto il mondoUn numero impressionante che lo ha portato vicinissimo a Minecraft, un gioco che ha impiegato anni per raggiungere questi risultati. Fortnite, invece, ci è riuscito in pochi mesi.Come ci ricorda Gamingbolt, il successo del gioco è indubbiamente alimentato dal fatto che ...