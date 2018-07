Forte odore di gas a Taranto | il sindaco chiede chiarimenti

meteoweb.eu

: Forte odore di gas in città, interviene il consigliere Massimo Battista - TarantiniTime : Forte odore di gas in città, interviene il consigliere Massimo Battista - mavipitty : RT @gioveron: Sono in aeroporto e sento un forte odore di mortadella. Accanto a me una coppia improbabile sta mangiando un panino. Lo divid… - AbatediTheleme : RT @Ilikepuglia: Taranto, forte odore di gas invade le zone Ilva ed Eni: segnalazioni dei cittadini -

(Di mercoledì 18 luglio 2018) In riferimento alle segnalazioni didi gas avvertite dalla popolazione nella tarda serata di ieri, l'Amministrazione comunale di"ha immediatamente attivato l'interlocuzione, per il tramite degli uffici competenti, con gli Enti preposti al fine di comprendere le cause di quanto avvenuto", si spiega in una nota. "Allo scopo di valutare eventuali azioni da parte dell'Amministrazione siamo in attesa di conoscere gli esiti di tali indagini, mantenendo alta la vigilanza," dichiara il.