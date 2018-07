Formula 1 | per Toto Wolff la stagione della Mercedes parte da Hockenheim

Formula E : 3° posto finale per DS Virgin Racing e Bird : A New York, nell’ultima manche del Campionato Formula E 2017/2018, il DS Virgin Racing chiude la sua migliore stagione con il terzo posto nelle classifiche piloti e team. Con la decima posizione, il britannico Sam Bird ha conquistato un punto supplementare, mancando il titolo di vice campione di un solo punto rispetto al rivale Lucas […] L'articolo Formula E: 3° posto finale per DS Virgin Racing e Bird sembra essere il primo su ...

Formula E - conclusa la stagione 2017-2018 : quarto posto nei Costruttori per la Mahindra : La Mahindra ha conquistato la quarta posizione assoluta nella Classifica Costruttori al termine della stagione di Formula E Con le due gare disputatesi questo week-end sul tracciato cittadino di Brooklyn, a New York, si è concluso il Campionato FIA Formula E edizione 2017-2018, che ha visto Mahindra conquistare la quarta posizione assoluta nella Classifica Costruttori. La prossima stagione prenderà il via il 15 dicembre a Riad, in Arabia ...

Pallanuoto : confermata la Formula della Final Six anche per i prossimi campionati di A1 : campionati di A1 terminati da quasi due mesi, ci si butta verso l’estate che sta per portare all’appuntamento più importante per le nazionali di questo 2018: gli Europei di Barcellona. C’è ancora spazio però per parlare della Serie A1 al maschile e al femminile: confermata per le prossime due stagioni, nonostante le polemiche arrivate nelle ultime settimane, la formula della Final Six per assegnare lo scudetto. In tanti si ...

Petronas - Alla ricerca di un ingegnere specializzato per la Formula 1 : La Petronas sta cercando nuovi tecnici specializzati per la propria divisione Petronas Lubrificants International (PLI). La posizione richiesta è quella di Trackside Fluid Engineer dedicato Alla collaborazione con il team di Formula 1 Mercedes-AMG Petronas per la stagone 2019.In pista con il team Mercedes-AMG Petronas in Formula 1. La collaborazione tra i due marchi nella massima Formula ha preso il via nel 2010 raccogliendo numerosi successi: ...

Carlo Vanzina - la Formula intelligente per fare pensare con le risate : Il mondo del Cinema piange la partenza di Carlo Vanzina. Ed è lutto in tutta Italia. A 67 anni, il regista è morto a Roma dopo una lunga malattia. La conferma della morte è arrivata dalla moglie Lisa e il fratello Enrico, che hanno diffuso un comunicato ufficiale con la triste notizia. “Carlo è morto nella sua amatissima citta' di Roma, dove è nato e cresciuto – si legge nella nota -. Ha affrontato con molto coraggio e lucidita' una malattia. ...

Formula Letta per Di Maio Come tagliare le pensioni d'oro Il vademecum anti-bocciatura : Luigi Di Maio all'attacco delle "pensioni d'oro": entro la prossima settimana il ministro pentastellato vuole calendarizzare il provvedimento al Senato, per riuscire a vararlo prima della pausa estiva. I precedenti di Berlusconi e Monti non inducono all'ottimismo, ma il caso del contributo "straordinario" varato dal governo Letta dimostra che è possibile ottenere delle misre di "equità ...

Formula Uno - scintille Mercedes-Ferrari per il contatto Hamilton-Raikkonen : ... avrebbe attaccato pesantemente proprio la Rossa per via dell'incidente ad inizio gara tra Lewis Hamilton e Kimi Raikkonen che ha condizionato la gara del campione del mondo in carica che è poi ...

CLASSIFICA Formula 1 / Mondiale Piloti e Costruttori : Vettel primo - la Mercedes perde colpi (Gp Gran Bretagna) : CLASSIFICA FORMULA 1: Mondiale Piloti e Costruttori dopo il Gp Gran Bretagna 2018 a Silverstone. Sebastian Vettel vince e guadagna altri 7 punti su Lewis Hamilton, sale anche Kimi Raikkonen(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 18:27:00 GMT)

DIRETTA Formula 1/ Gara live : bagarre Vettel-Bottas al comando! Che paura per Ericsson (Gp Gran Bretagna 2018) : DIRETTA FORMULA 1 F1 Gara live Gp Gran Bretagna 2018 Silverstone: ordine d'arrivo, vincitore e podio della decima Gara della stagione (oggi 8 luglio).(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 16:15:00 GMT)

Griglia di partenza Formula 1/ Pole position per Hamilton. Leclerc si conferma in top 10 (Gp Gran Bretagna) : Griglia di partenza Formula 1 Gp Gran Bretagna 2018: Hamilton trova la Pole position a Silverstone ma le Ferrari rimangono più che vicine. Terza fila tutta Red Bull. (Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 12:00:00 GMT)

Formula 1 - GP Silverstone. Ma dov'è Hamilton? Sparisce per la foto post qualifiche : La Formula 1 ha i suoi riti e la sua prassi, anche dopo le qualifiche. A volte, però, capita che il programma possa subire delle piccole e inaspettate variazioni. E così è successo nel sabato di ...

L'ingaggio? Affare per gli Agnelli La Formula delle sponsorizzazioni L'esempio è quello di Roger Federer : Cristiano Ronaldo alla Juve per la cifra monstre di 350 milioni o più tra ingaggi, clausole di trasferimento, tasse e commissioni? Potrebbe rivelarsi un Affare anche per Exor, la holding di casa Agnelli che oltre alla Juventus controlla Fca e Ferrari. Ronaldo, che guadagna già oltre 100 milioni l'anno dai suoi sponsor personali, potrebbe portare in dote ricche partnership commerciali per la squadra bianconera e anche dopo aver ...

Formula 1 - GP Silverstone. Hamilton : 'Pole dura - ho dato tutto'. E gli trema la mano per l'emozione : "Quarta pole consecutiva a Silverstone? Questi ragazzi sono i migliori, ho dato tutto quello che potevo. E' stata dura, siamo stati vicinissimi con la Ferrari, senza il vostro sostegno non sarei stato ...