Formazione Juventus 2018-2019 | Allegri gongola per Ronaldo | ma ha dubbi sul centrocampo

(Di mercoledì 18 luglio 2018)sa che questa è lapiù forte possibile. Al solito stile bianconero fatto di programmazione, scelte consapevoli e vincenti si è aggiunta la capacita' economica di portare a Torino il calciatore più forte del mondo: Cristiano. Questo si traduce in una responsabilita' importante per la guida tecnica che dovra' trovare le condizioni per vincere il più possibile, cioè tutto. Si, perché arrivare da sette scudetti c VIDEOonsecutivi significa che vincere il campionato dovra' essere la normalita', così come la Coppa Italia e la Supercoppa Italia. Diventa poi logico immaginare che adesso anche la Champions non deve essere più un miraggio., perciò, sta pensando ad un disegno tattico che possa elaborare un progetto che possa rendere il sodalizio bianconero competitivo anche e soprattutto in Europa. In una recente intervista gli è stato chiesto come fara' ...