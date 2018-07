Food Inflammation Test Ecco quali sono i cibi che creano infiammazione

Food Inflammation Test : il test per scoprire quali cibi creano infiammazione : Le uniche due intolleranze accettate dalla scienza sono l'intolleranza al glutine , di tipo celiaco, e l'intolleranza enzimatica e biochimica al lattosio. L' infiammazione DA CIBOCapita spesso, a ...

Food Inflammation Test : il test per scoprire quali cibi creano infiammazione : Il cibo è la fonte di energia primaria, sorgente fondamentale di tutte le azioni della vita e del benessere di una persona. Nel corso degli ultimi anni, questa consapevolezza è andata progressivamente riducendosi a causa della disinformazione legata al tema delle “intolleranze alimentari”. Il termine, usato malamente e quasi sempre in modo a-scientifico, ha infatti portato molte persone a pensare al cibo come a un nemico contro cui ...