FOLLIA Onu | Parmigiano Reggiano | Prosciutto Crudo | Olio extravergine equiparati al Fumo

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Il, ildi Parma, ma anche la pizza, il vino e l’d’oliva. Tutto ciò che è da sempre espressione della nostra cucina tipica, prodotti DOP rischiano a settembre, di essere etichettati al pari di un pacchetto di sigarette. L’Organizzazione mondiale della sanità e l’Onu hanno preso l’impegno di ridurre le malattie cardiovascolari, diabete, cancro di oltre un terzo entro il 2030. La scelta è ricaduta sull’alimentazione. Siamo quello che mangiamo (come diceva Umberto Veronesi) ma andando a colpire i cibi giusti, non quelli che sono da sempre il simbolo della genuinità. Ilè tra i pochi formaggi a non avere alcun conservante. E’ fonte di Calcio, energia allo stato puro. C’è forse troppo sale per i parametri dell’OMS? E per questo lo vogliono etichettare come alimento che nuoce gravemente alla salute? ...