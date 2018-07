Fmi | l' incertezza sulle politiche future può frenare l' Italia

Crescita - Fmi taglia le attese sul 2018 e il 2019 : “L’incertezza politica peggiora le condizioni finanziarie di Roma” : Dopo S&P, anche il Fondo monetario internazionale rivede al ribasso le stime di Crescita per l’Italia per il 2018 e il 2019. Secondo l’Fmi dopo il +1,5% del 2017, il Pil italiano crescerà quest’anno dell’1,2%, ovvero 0,3 punti percentuali in meno rispetto alle previsioni di aprile. Il prossimo anno la Crescita si fermerà all’1%, cioè 0,1 punti in meno delle precedenti attese. La revisione al ribasso è legata agli “spread più ampi sui ...