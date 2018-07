Fmi | ' Italia a rischio | eviti incentivi e ricostruisca cuscinetti sui conti'

Fmi : 'Italia a rischio - eviti stimoli pro-ciclo' : "stimoli di bilancio pro-ciclici dovrebbero essere evitati e cuscinetti di bilancio ricostruiti" nei paesi in cui i conti pubblici "sono su una traiettoria insostenibile e il deficit è eccessivo, ...

Scure del Fondo Monetario Internazionale sulle stime di crescita italiana per quest'anno e per il prossimo. Nel 2018, prevede l'aggiornamento del World economic outlook, il Pil salirà dell'1,2% contro l'1,5% segnalato nel rapporto di aprile, mentre nel 2019 l'aumento si fermerà all'1%, lo 0,1% in meno rispetto al dato pubblicato nella primavera scorsa.Tra le cause della frenata, spiegano i tecnici dell'istituto di Washington, ci sono l'incertezza politica e l'aumento dello spread. Il protezionismo va evitato perchè rischia di far deragliare la ripresa: in gioco c'è lo 0,5% del pil globale entro il 2020.

