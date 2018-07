Flash mob al Viminale contro porti chiusi | mani sporche di sangue

Rifiuti : stoviglie usa e getta giganti - Flash mob anti plastica nel Siracusano : Palermo, 16 lug. (AdnKronos) – Un enorme piatto, posate, una bottiglia e una mega cannuccia. Tra lo stupore dei bagnanti sono comparsi usa e getta giganti: a portarli in spiaggia i volontari di Legambiente che, questa mattina, hanno organizzato un flash mob sulla spiaggia Spinazza nel golfo di Noto in occasione della tappa a Marzamemi della Goletta Verde. L’obiettivo è sensibilizzare i cittadini attraverso il concetto di ...

Rifiuti : stoviglie usa e getta giganti - Flash mob anti plastica nel Siracusano (2) : (AdnKronos) – “L’usa e getta viene usato per pochissimo tempo ma ha un elevatissimo costo per l’ambiente, una sproporzione difficilmente percepibile nella vita di tutti i giorni – spiega Mattia Lolli, portavoce di Goletta Verde – Ecco perché è necessario accrescere la consapevolezza dei consumatori, i quali attraverso le proprie scelte di acquisto e il proprio lo stile di vita possono contribuire in maniera ...

Rifiuti : stoviglie usa e getta giganti - Flash mob anti plastica nel Siracusano (2) : (AdnKronos) - "L’usa e getta viene usato per pochissimo tempo ma ha un elevatissimo costo per l'ambiente, una sproporzione difficilmente percepibile nella vita di tutti i giorni - spiega Mattia Lolli, portavoce di Goletta Verde - Ecco perché è necessario accrescere la consapevolezza dei consumatori,

Rifiuti : stoviglie usa e getta giganti - Flash mob anti plastica nel Siracusano : Palermo, 16 lug. (AdnKronos) - Un enorme piatto, posate, una bottiglia e una mega cannuccia. Tra lo stupore dei bagnanti sono comparsi usa e getta giganti: a portarli in spiaggia i volontari di Legambiente che, questa mattina, hanno organizzato un flash mob sulla spiaggia Spinazza nel golfo di Noto

Rifiuti : stoviglie usa e getta giganti - Flash mob anti plastica nel Siracusano : Palermo, 16 lug. (AdnKronos) – Un enorme piatto, posate, una bottiglia e una mega cannuccia. Tra lo stupore dei bagnanti sono comparsi usa e getta giganti: a portarli in spiaggia i volontari di Legambiente che, questa mattina, hanno organizzato un flash mob sulla spiaggia Spinazza nel golfo di Noto in occasione della tappa a Marzamemi della Goletta Verde. L’obiettivo è sensibilizzare i cittadini attraverso il concetto di ...

Rifiuti : stoviglie usa e getta giganti - Flash mob anti plastica nel Siracusano (2) : (AdnKronos) – “L’usa e getta viene usato per pochissimo tempo ma ha un elevatissimo costo per l’ambiente, una sproporzione difficilmente percepibile nella vita di tutti i giorni – spiega Mattia Lolli, portavoce di Goletta Verde – Ecco perché è necessario accrescere la consapevolezza dei consumatori, i quali attraverso le proprie scelte di acquisto e il proprio lo stile di vita possono contribuire in ...

Torino - in 200 al Flash mob con le magliette rosse per il dramma dei migranti [LE FOTO] : Il primo, è che serve coerenza da parte della politica: i diritti umani devono venire al primo posto, prima di tutto. Il secondo, è che serve responsabilità: i problemi degli italiani non sono i ...

L'Amfiteatrof Music Festival si apre con un Flashmob : ... ormai consolidatasi come location privilegiata degli appuntamenti del Festival, si aggiungono numerose proposte alternative, come flash mob per le vie del centro, spettacoli all'aperto, proposte nei ...

Migranti - migliaia di barchette di carta in piazza Scala : il Flash mob a Milano : #changeDublin ed #EuropeanSolidarity sono due degli slogan silenziosi che hanno accompagnato il flash mob organizzato in piazza Scala a Milano contro la politica dei porti chiusi. Un mare di barchette di carta, simbolo degli sbarchi che il governo giallo-verde vuole fermare, ha...

Migranti - Flashmob a Malta per dire "stop human trafficking" : Malta , askanews, - Un flashmob per dire basta al traffico di persone nel Mediterraneo è stato organizzato stamani a La Valletta davanti alla sede del Parlamento maltese. I manifestanti hanno esposto ...

Yoga day - per i cento anni di BKS Iyengar un Flash mob a Roma : Roma, , askanews, - C'è una fotografia storica cara a tutti i praticanti di Iyengar Yoga che ritrae Guruji nella posizione sulla testa - l'asana Sirsasana - circondato dai suoi allievi nella stessa ...

Migranti - Flash mob Caritas al Pirellone : ANSA, - MILANO, 18 GIU - Due scalatori del gruppo alpinistico i "Ragni di Lecco", si sono calati dal "Pirellone", sede del consiglio della Regione Lombardia nel corso del flash mob anti razzista ...

Chiusura con Flash-mob per l'OnDance di Roberto Bolle : ... si calcola che OnDance abbia coinvolto attivamente più di 30.000 persone, inoltre, tutte le iniziative e i suoi spettacoli hanno segnato un entusiastico sold out con file lunghissime di persone.

Il Global Wellness Day a bordo di Costa Crociere fra fitness e Flashmob : Il 9 giugno cadrà il Global Wellness Day, un progetto no profit celebrato in oltre cento Paesi sotto lo slogan One day can change your whole life, un solo giorno può cambiarti la vita. Anche Costa Crociere sarà partner della sesta edizione dell’iniziativa dedicata al benessere e alla consapevolezza verso uno stile di vita sano e sostenibile come primo passo per prendersi cura di se stessi ma anche degli altri. Seguendo semplici inviti e ...