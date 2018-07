Fisica | Infn | Giuseppe Battistoni nuovo direttore TIFPA di Trento

Fisica : il cielo in una stanza - ai laboratori INFN di Legnaro : Comprendere i processi che portano alla formazione dei nuclei pesanti all’interno delle fucine stellari: è questo uno degli affascinati temi cui stanno lavorando i ricercatori dell’INFN ai laboratori Nazionali di Legnaro (LNL). Grazie al complesso di acceleratori PIAVE (Positive Ion Accelerator for low VElocity ions) e ALPI (Acceleratore Lineare Per Ioni), due acceleratori lineari messi in sequenza, progettati e realizzati ai LNL sono, infatti, ...

Open Day INFN : un fine settimana a tutta Fisica : Un fine settimana a tutta fisica. È questo il programma per i prossimi sabato e domenica in cui l’Istituto Nazionale di fisica Nucleare organizza ben due Open Day. Si parte sabato 26 maggio dai Laboratori Nazionali di Frascati (Roma) con una giornata intitolata “Accelerando il futuro”, l’ingresso è libero ma occorre registrasi sul sito: http://w3.lnf.INFN.it/Openlabs-2018-accelerando-futuro/ Tante le attività proposte con appuntamenti dedicati ...