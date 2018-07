Fiorentina | successo in amichevole contro il Verona | brilla Chiesa

sportfair

: #Fiorentina, successo in amichevole contro il #Verona per 2-1. Sigilli di #Chiesa e #Simeone… - Gazzetta_it : #Fiorentina, successo in amichevole contro il #Verona per 2-1. Sigilli di #Chiesa e #Simeone… - tizianorosadoni : @Antorco66 Mah, non saprei. La Fiorentina è in un momento particolare per tutto quello che è successo e quindi cred… - iWebRadio : Dopo il successo dell'edizione milanese, arriva a Firenze per la terza volta il Wired Next Fest, che si terrà a Pal… -

(Di mercoledì 18 luglio 2018)vittoriosail, in retee Simeone, due dei gioiellini della rosa di mister Pioli Laha vinto 2-1ilnell’disputata oggi pomeriggio a Moena dove la squadra è in ritiro. A decidere l’indisputato nella località trentina le reti di Simeone al 25′ eal 36′ per i viola, la rete gialloblù al 30′ ad opera di Cissè. (Int/AdnKronos)L'articoloinilSPORTFAIR.