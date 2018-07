Fiat 500 «forever» | grande passione senza confini

Nuova Fiat 500 : nel 2019 sarà più efficiente grazie al sistema ibrido [GALLERY] : Il prossimo anno debutterà la Nuova generazione della Fiat 500, caratterizzata da un look rivisto, ma sempre retrò e da una meccanica ibrida I colleghi del magazine specializzato Auto express hanno diramato alcuni interessanti rendering correlate da succulente informazioni relative alla prossima generazione della Fiat 500. L’inedito modello adotterà un design completamente rivisto, ma con chiari riferimenti al modello originale del 1957, ...

Fiat - un mondo di 500 storiche a Garlenda : Si è appena concluso il più grande evento al mondo di 500: il Meeting Internazionale di Fiat 500 storiche a Garlenda, Savona, rassegna che ogni anno da ben 35 edizioni vede protagonista il famoso modello torinese, tra...

Fiat 500 Spiaggina by Garage Italia. Il mito oggi - secondo Lapo : Anni Cinquanta, Italia. Ischia, Capri, le Isole Eolie sono l’epicentro della mondanità, a livello planetario, durante la stagione estiva. Posti magnifici, in cui spesso, tuttavia, è difficile muoversi. Strade strette, vicoli, spiagge accessibili soltanto via mare. Come riprodurre, anche in questi luoghi, quel piacere che soltanto una cabrio – con i suoi ingombri – è in grado di regalare? I carrozzieri dell’epoca trovarono ...

Fiat 500 - la festa è infinita" : Sessantuno candeline sulla torta per la Fiat 500. Ad darle una mano a spingerle tutte, una sessantina di cinquecentisti arrivati al Museo Dante Giacosa di Garlenda da ogni parte del mondo per partecipare agli eventi organizzati nell'ambito del più grande raduno dedicato a quest'auto, il 35° Meeting Internazionale che si terrà sempre a Garlenda durante questo fine settimana. Ci ...

Fiat 500 Spiaggina '58 - il mito rivive in un'edizione speciale : Estate 1958. Una brezza leggera sfiora la costa di Capri, accarezzando gli scafi dei lussuosi yacht ormeggiati al porto. Sulla banchina, l'esclusiva 500 Jolly, più conosciuta come "Spiaggina", attende i suoi illustri ospiti per...

Fiat 500 Spiaggina - Lapo Elkann firma l’ultima tentazione vintage – FOTO : E’ una splendida sessantenne la Fiat 500 Spiaggina, comparsa sulle strade di Capri il 4 luglio 1958. Per celebrare le 60 candeline del modello, Garage Italia di Lapo Elkann – azienda specializzata in personalizzazioni automobilistiche su misura – propone una riedizione new age della vettura, realizzata con la collaborazione di Pininfarina. La base tecnica è quella della 500, con lo spazio per i passeggeri posteriori trasformato in un ...

Fiat 500 Spiaggina : Lapo Elkann e quell’omaggio all’estate di Capri [FOTO] : A distanza di 60 anni, Lapo Elkann ha reinterpretato la Dolce Vita e ha fatto rinascere l’essenza dell’iconica vettura che scorrazzava per le vie di Capri ed era amata da VIP, attori, cantanti e imprenditori Amata dai VIP, attori, cantanti, presentatori TV e imprenditori, che impazzivano per il suo stile unico, la Spiaggina, con la sua eleganza, è diventata l’emblema di un’epoca, un mito degli anni ’60, il simbolo della Dolce Vita. Il 4 ...

500 Spiaggina : buon compleanno da Garage Italia e Fiat : I 60 anni della Fiat 500 Spiaggina sono stati celebrati in Piazzale Accursio a Milano nella splendida ‘sartoria milanese’ delle quattro ruote, dove un Lapo Elkann visibilmente emozionato ha ricordato che anche la nascita della sede di Garage Italia risale proprio alla fine degli anni 50. Era il 4 luglio del 1958, esattamente un anno […] L'articolo 500 Spiaggina: buon compleanno da Garage Italia e Fiat sembra essere il primo su ...

Fiat 500 Spiaggina '58 celebra la Dolce Vita : uscirà in edizione limitata : Fiat ha presentato la sua 500 Spiaggina '58, firmata da Garage Italia di Lapo Elkann con la collaborazione tecnica di Pininfarina. Si tratta della rivisitazione, in occasione della stagione estiva, di uno dei modelli iconici dell'azienda italiana. Infatti sono passati esattamente 60 anni da quando la prima vettura ha fatto il suo debutto lungo le strade del nostro Paese. La nuova versione sara' disponibile in edizione limitata [VIDEO], giacché ...

500 Spiaggina – Garage Italia e Fiat festeggiano i 60 anni dell’auto italiana più amata [GALLERY] : Garage Italia e Fiat festeggiano i 60 anni della 500 Spiaggina: icona mondiale della gioia di vivere Italiana. Un nuovo, unico modello creato ed ideato da Lapo Elkann e Garage Italia per celebrare l’auto Italiana più amata nel mondo. 4 luglio 1958, per la prima volta la 500 Spiaggina fa la sua comparsa sulle strade di Capri. Una vettura iconica che ha accompagnato gli Italiani nel grande percorso di rinascita economica e sociale del Paese. ...