meteoweb.eu

: New post: 'Ferrero, sottoscritta ipotesi rinnovo accordo integrativo ' - Le_Valentinois7 : New post: 'Ferrero, sottoscritta ipotesi rinnovo accordo integrativo ' -

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Cuneo, 18 lug. (Adnkronos/Labitalia) – “Nella giornata di oggi, presso l’Unione degli Industriali di Cuneo, è statal’didell’aziendale, scaduto a giugno 2018. L’intesa verrà sottoposta dalle organizzazioni sindacali al vaglio dei lavoratori, nell’ambito di apposite assemblee convocate localmente nei diversi siti italiani. Il clima di incertezza economica che attraversa il contesto sociale del Paese non ha minato la solidità delle relazioni industriali sulle quali si è basato il confronto tra le parti: le trattative infatti si sono svolte in un clima di reciproco rispetto dei ruoli e di maturità con riferimento ai temi oggetto di trattazione giungendo ad unadiche è il frutto di un dialogo aperto e costruttivo”. E’ quanto si legge in una nota ...