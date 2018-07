Fernando Torres diventa un manga giapponese

Fernando Torres giocherà in Giappone : Dopo Andres Iniesta, che ha firmato per il Vissel Kobe, ecco Fernando Torres. Il calcio Giapponese si arricchisce dell’ex grande attaccante di Liverpool e Atletico Madrid che è da oggi ufficialmente un nuovo giocatore del Sagan Tosu, allenato dall’italiano Massimo Ficcadenti. Per lui accordo annuale con opzione fino a dicembre 2020. “Non vedo l’ora giocare per il Sagan Tosu il prima possibile”, le prime parole ...

