Fedez e Chiara Ferragni | ecco le pubblicazioni di nozze | «Tutto pronto per il matrimonio»

Chiara Ferragni e Fedez a Rozzano per le pubblicazioni di nozze [VIDEO] : Chiara Ferragni, Fedez e le pubblicazioni del loro matrimonio. La fashion blogger e il rapper al comune di Rozzano Al comune di Rozzano si sono recati oggi Chiara Ferragni e Fedez per le pubblicazioni delle loro nozze. Il rapper e la fashion blogger hanno ufficializzato anche burocraticamente parlando la data del loro matrimonio, che è previsto per il primo settembre a Noto. Dopo l’addio al nubilato scatenato dell’influencer, ...

Chiara Ferragni e Fedez rendono ufficiale il matrimonio : Dopo l’addio al nubilato, Chiara Ferragni e Fedez ufficializzano l’imminente matrimonio. La fashion blogger e il rapper, genitori di Leone, 4 mesi, hanno registrato le nozze al Comune di Rozzano. E adesso, come da regolamento, verranno esposte le pubblicazioni. I due hanno festeggiato con un bacio e un mazzo di rose gialle, come ha raccontato poi Fedez, che a Rozzano è cresciuto, via Instagram. LEGGI ANCHEChiara Ferragni, così ci si ...

Rovazzi e J-Ax chiudono con Fedez : il gesto di Chiara Ferragni fa scalpore : Rovazzi e J-Ax dopo la lite con Fedez: il gesto di Chiara Ferragni non passa inosservato Rovazzi, J-Ax e Fedez hanno ormai ufficialmente interrotto ogni tipo di rapporto lavorativo-professionale. Modi di vedere e di pensare diversi avrebbero spinto i tre a dividersi anche se, sulla questione, a parte le ultime diChiarazioni di Rovazzi e qualche […] L'articolo Rovazzi e J-Ax chiudono con Fedez: il gesto di Chiara Ferragni fa scalpore ...

Chiara Ferragni e il ritorno da Fedez e Leone : «Sono sempre più alta di te» : Dopo i grandi festeggiamenti dello scorso weekend a Ibiza, Chiara Ferragni è tornata a casa. La festa di addio al nubilato è andata alla grande e ora la fashion blogger può...

Chiara Ferragni/ Ritorno a Milano da Fedez e Leone : insieme a guardare Temptation Island! : Chiara Ferragni, dopo la festa di addio al nubilato in quel di Ibiza, condita da alcune polemiche, torna a Milano da Fedez e dal piccole Leone in attesa del sì.(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 15:35:00 GMT)

Se anche Fedez e Chiara Ferragni commentano «Temptation Island» : «Appena arrivato a casa, Chiara mi ha dato l’infausta notizia che questa sera sarò obbligato a guardare insieme ai suoi amici Temptation Island». Non salta di gioia, Fedez. Anzi. Probabilmente avrebbe preferito una serata diversa, tutto anziché piazzarsi davanti alla tivù a contemplare le lacrime di Oronzo, lo sbarco di Gemma e la furia di Riccardo. Invece eccolo lì, sul divano del suo attico a City Life insieme a Leone, a Matilda, a ...

Fedez commenta Temptation Island con Chiara Ferragni!!!! : Ieri sera Fedez si è unito a noi seguaci di Kween Mary ed ha seguito tutta la puntata di Temptation Island. Federico ha commentato in diretta insieme a Chiara Ferragni: “Ragazzi neanche Moccia riusciva a scrivere una roba del genere. Arriva questa qui e le regala un peluche e lo chiama amore. Poi chiude tutto con un aforisma come ‘perché l’amore è sulle labbra’. Lui è incredibile, ha la faccia da commercialista e il fisico da Action Man. ...

Fedez difende Chiara Ferragni sul social e risponde a tono a Gherardesca (FOTO) : Fedez non gradisce la battuta di Costantino della Gherardesca su Chiara Ferragni e replica sul social: ‘Sei proprio un signore’ Il tweet di Costantino della Gherardesca su Chiara Ferragni non piace a Fedez Il cantante replica al conduttore per difendere la sua futura moglie Costantino della Gherdesca ha fatto una battuta su Chiara Ferragni che non è piaciuta a Fedez: “Non credo che Chiara Ferragni abbia sofferto durante il ...

Battibecco social tra Fedez e Costantino Della Gherardesca per Chiara Ferragni : “Trovati un hobby” : Il Battibecco social tra Fedez e Costantino Della Gherardesca ha infuocato una domenica qualunque di agosto, nella quale Chiara Ferragni ha trascorso del tempo con le sue amiche per l'addio al nubilato in quel di Ibiza, ampiamente criticato e rilanciato con l'hashtag #BodyShamingIsForLovers. Costantino Della Gherardesca si è quindi lasciato andare a un tweet non troppo elegante e indirizzato alla futura signora Lucia, nel quale ha esposto ...