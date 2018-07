Fasce che passione | Marinella presenta la collezione SS18

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Polemiche e dubbi tra Fasce orarie - chiaro e abbonamenti : Come si potrà vedere il calcio in tv dalla prossima stagione lo si saprà solamente mercoledì sera quando la Lega Serie A assegnerà i Diritti televisivi del triennio 2018-2021 (con la Lega che conta finalmente di incassare 1.1 miliardi di euro a stagione) dopo un anno tormentato, fra bandi a vuoto e l'accordo naufragato con Mediapro. C'è stata la pubblicazione dei pacchetti (tre e per fasce orarie), una vera e ...