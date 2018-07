Farmaci assunti erroneamente - in Europa quasi 195mila morti all’anno : (foto: Classen Rafael/EyeEm/Getty Images) Terapie scambiate, saltate, non assunte regolarmente, interrotte prima del dovuto: secondo i dati dell’Organizzazione mondiale della sanità fino a un farmaco su due (dal 30 al 50% dei medicinali) non viene assunto in maniera corretta dal paziente, senza seguire le indicazioni del medico. Con la conseguenza che in Europa ogni anno quasi 195mila persone muoiono a causa di questa cattiva assunzione ...