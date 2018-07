Facebook | di nuovo virale la bufala dei 25 amici per ingannare l' algoritmo

Facebook - Google e Twitter oggi di nuovo davanti al Congresso Usa : New York, 17 lug., askanews, - oggi i rappresentanti di Facebook, Twitter e YouTube testimonieranno a un'audizione della commissione giudiziaria della Camera: discuteranno su come è possibile filtrare ...

Salvini toglie la scorta a Saviano?/ Nuovo affondo su Facebook : "Preferisco antimafia coi fatti - non a parole" : Salvini toglie la scorta a Saviano? “Valuteremo, passa tanto tempo all’estero, sono soldi italiani". Nuova querelle a distanza fra il ministro dell'Interno e lo scrittore campano(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 13:46:00 GMT)

Eleonora Brigliadori su Facebook - nuovo post agghiacciante sul cancro : Eleonora Brigliadori, alias Aaron Noel, torna all’attacco su Facebook con un messaggio raggelante contro la chemioterapia e le cure sul cancro. In questo post sembra riferirsi indirettamente ancora a Nadia Toffa, l’inviata delle Iene colpita da tumore, che era stata presa di mira dalla Brigliadori qualche giorno fa con delle frasi sconcertanti sulla sua malattia, per le quali è stata esclusa da Pechino Express. Si legge su ...

Audiweb 2.0 - Agcom apre istruttoria sul nuovo metodo di rilevazione. “Verifiche su Facebook e privacy” : Un’istruttoria aperta dall’Agcom per verificare che Facebook utilizzi correttamente i big data ai fini del nuovo metodo di rilevazione sviluppato da Audiweb in partnership con Nielsen, che rappresenta l’Auditel di Internet e registra il traffico dei siti su scala giornaliera e settimanale. Un metodo di rilevazione che ha debuttato il 7 giugno, e dalla classifica emerge che Ilfattoquotidiano.it è al terzo posto dietro Repubblica ...

Facebook : nuovo virus manda la privacy in tilt : Un nuovo virus di Facebook ha modificato la privacy degli utenti: alcuni post pubblicati con restrizioni di privacy (per l’esclusiva visione degli amici) sono invece risultati pubblici, ovvero visibili a tutti. Il problema ha interessato fino a 14 milioni di utenti, ma la società rassicura, spiegando che l’inconveniente è stato risolto. Il virus ha colpito il social network dal 18 al 27 maggio, ma Facebook è riuscito a sospendere il ...

Facebook di nuovo nella bufera - Nyt : «Accessi dati degli utenti a società cinesi - c'è anche Huawei» : Non si placa la bufera su Facebook: dopo lo scandalo Datagate, il New York Times accusa il social network di Zuckerberg di aver siglato accordi per condivisione dei dati con almeno quattro...

Facebook - condivisi dati utenti con 4 aziende cinesi/ Nuovo scandalo per Zuckerberg : c’è anche Huawei : Facebook, condivisi dati utenti con 4 aziende cinesi: ultime notizie, Nuovo scandalo per il social network di Mark Zuckerberg, spuntano Huawei, Lenovo, Oppo e TLC(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 11:49:00 GMT)

Facebook di nuovo nei guai : dati venduti ad aziende cinesi : Una nuova bufera si abbatte su Facebook in seguito alle rivelazioni del New York Times che ha scoperto che il famoso social media fondato da Mark Zuckerberg ha sottoscritto una partnership con alcune aziende come Huawei, Lenovo, Oppo e TCL. Si tratta di un accordo partito dal 2010 e grazie al quale queste società potevano accedere privatamente ad alcuni dati degli utenti iscritti a Facebook.Facebook ha ora affermato che questa intensa è ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora Facebook : condivide dati utenti con Apple e Samsung. Nuovo datagate? : ULTIME NOTIZIE di oggi lunedì 4 giugno 2018, ultim'ora: Facebook, Nuovo datagate? Scoperte condivisione di dati degli utenti con i big degli smartphone Apple e Samsung(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 14:35:00 GMT)

Napoli - il nuovo caporalato su Facebook : 70 euro a settimana : Inutile perderci tempo, quella cifra proprio non salta fuori. Si può chiedere, supplicare, insistere fino allo stremo: la retribuzione è argomento tabù. Se ne parlerà soltanto alla fine del colloquio, ...

Vaccini : il nuovo Ministro della Salute sommerso di appelli su Facebook - “cancelli l’obbligo” : “Confidiamo in un Ministero del buon senso, in un Ministero senza obblighi e in un Ministero senza ingiustizie, esclusioni, ghettizzazioni di bambini sani. TUTTI i bambini hanno diritto a frequentare gli asili“, “Ministro, contiamo su di lei, abolisca la 119 entro settembre“, “Cancelli lo scempio della 119 e la discriminazione dei nostri figli!“: la bacheca Facebook del neoMinistro della Salute Giulia Grillo, ...

Facebook di nuovo sotto accusa per l'uso scorretto dei dati degli utenti : Nuove accuse a Facebook dopo il caso Cambridge Analytica: una startup Usa ha presentato una denuncia ad una corte californiana, sostenendo che il colosso dei social media ha "raccolto dati in forma fraudolenta sugli utenti e i loro amici". Nella denuncia, resa nota in esclusiva dal Guardian, si fa riferimento a numerose email tra i manager di Facebook, incluso Mark Zuckerberg. Secondo la denuncia, afferma il blog specializzato Cnet, tra i metodi ...