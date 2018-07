Esenzione bollo auto e legge 104 | agevolazioni riconosciute anche ai parenti dei disabili

Legge 104 : come chiedere l’Esenzione bollo auto : Per le persone disabili e i loro familiari che se ne prendono cura, il nostro ordinamento ha introdotto diverso tempo fa la Legge 104 del 1992. In base a questa norma, le persone affette da handicap accertato o i loro caregiver possono accedere a tutta una serie di agevolazioni fiscali, benefici sul lavoro ed esenzioni, tra cui proprio l’esenzione dal pagamento del bollo auto. Consulta qui lo speciale di LeggiOggi su Legge 104 L’obiettivo di ...

Esenzione bollo auto : la legge 104 la riconosce anche ai parenti dei disabili : Il bollo auto è da sempre ritenuta la tassa più odiata dagli italiani, ma c’è una categoria ben precisa alla quale è riservata l’Esenzione dal pagamento. Stiamo parlando dei beneficiari della legge 104 sulla disabilita' e dei loro parenti, purché rispondano a determinati requisiti. In attesa, quindi, delle novita' che dovrebbero arrivare dalla Commissione Europea circa una probabile trasformazione della tassa di circolazione secondo criteri ...

Bollo auto - legge 104/ Trasferimento in un'altra regione : l'Esenzione è ancora valida? : Bollo auto, legge 104: Trasferimento in un'altra regione. l'esenzione è sempre valida o bisognerà pagare il Bollo? Rimane aperta la questione, chiarimenti e informazioni in merito.(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 22:46:00 GMT)

Bollo auto - chi ha diritto all'Esenzione e come fare domanda : Chi ha diritto all'esenzione del Bollo auto? Certamente coloro che rientrano nelle categorie normate dalla legge 104. Esistono però delle precise circostanze e dei requisiti per cui si può richiedere questa...