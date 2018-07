Erosione coste | nelle zone turistiche il rischio è maggiore

Erosione coste - 7 nuove aree a rischio : 18.40 L'Enea ha individuato sette nuove aree costiere italiane a rischio di inondazione per l'innalzamento delle acque del Mediterraneo. Si tratta di decine di chilometri quadrati di costa, sui versanti tirrenico e adriatico, come in Sicilia e Sardegna. Le nuove misurazioni Enea portano a 20 le aree costiere a rischio da qui a fine secolo, per i cambiamenti climatici globali e le caratteristiche geologiche del nostro Paese.