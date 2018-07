Entro il 27 7 ripescaggi e squadre B

Serie B – La Covisoc esclude Avellino - Bari e Cesena! Ricorso Entro lunedì oppure via ai ripescaggi : La Covisoc esclude Avellino, Bari e Cesena dalla Serie B: decisione pazzesca alla quale i 3 gloriosi club potranno fare Ricorso entro lunedì oppure prenderanno il via i ripescaggi Clamorosa decisione in grado di cambiare il volto della Serie B. La Covisoc non ha ritenuto idonee le domande di iscrizione al prossimo campionato di tre grandi club: Avellino, Bari e Cesena. Le tre società potranno fare Ricorso fino a lunedì 16 luglio, provando ...