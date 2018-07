Eni | a Milano un ' aperi-master' per lanciare il nuovo corso al Politecnico | 3

Miss Italia 2018 : la finale a Milano - in diretta su La7 domEnica 16 settembre : Miss Italia 2018 Miss Italia sbarca a Milano. Per la prima volta nella sua storia, lo storico concorso di bellezza, giunto alla 79° edizione, incoronerà la nuova Miss nel capoluogo lombardo, dove andrà in scena la finale, in diretta su La7 domenica 16 settembre 2018. Ad annunciarlo è la patron della kermesse, Patrizia Mirigliani, la quale precisa che “Jesolo rimane ad ogni effetto la base delle selezioni nazionali”. La località ...

A Milano 500 auto elettriche per il raduno più silenzioso ed ecosostEnibile d’Italia : Il 29 settembre sono 500 le vetture a batterie attese al meeting automobilistico più silenzioso e più ecosostenibile d’Italia, il raduno di auto elettriche che si tiene in contemporanea con e_mob 2018, la Conferenza Nazionale della Mobilità Elettrica in calendario a Palazzo Regione di Milano dal 27 al 29 settembre. A più di due mesi dall’evento sono già oltre 200 i possessori di modelli a zero emissioni ad avere aderito al raduno iscrivendosi ...

Hitachi : Hri firma contratto da 87 mln per 12 trEni metro Milano : Roma, 16 lug. (AdnKronos) – Hitachi Rail Italy firma un contratto da 87 milioni di euro per la fornitura di 12 treni Leonardo per la linea 2 della metropolitana di Milano. Questi veicoli si aggiungono ai 60 precedentemente ordinati da Azienda Trasporti Milanesi (ATM) attraverso l’Accordo Quadro del 2012. Come quelli già in servizio sulle linee 1 e 2 della metro del capoluogo lombardo, sono mezzi di ultima generazione dal punto ...

Milano - rilancio Atm - 12 trEni per la linea verde : «Flotta rinnovata» : Da cenerentola a punta di diamante della rete metropolitana milanese. È il destino della linea 2, inaugurata ormai cinquant'anni fa, e a lungo forzata a mostrare tutto il peso dell'età, anche di ...

Il Comparto bEni industriali a Milano in territorio positivo - +1 - 48% - - exploit di Leonardo - +4 - 53% - : Teleborsa, - Scambi in rialzo per il settore infrastrutture e impiantistica che segue l'andamento prudente evidenziato dall'EURO STOXX Industrial Goods & Services. Il FTSE Italia Industrial Goods & ...

“Una valigia più Ligera” - romantica epopea su Milano in scena nel cuore della città : domEnica 15 luglio al Castello Sforzesco : La romantica epopea di una Milano che rinasce sarà in scena al Cortile delle armi del Castello Sforzesco, domenica 15 luglio. “Una valigia più Ligera” è il titolo dello spettacolo teatrale del giornalista e scrittore Piero Colaprico che racconterà “la Milano del dopoguerra, la memoria che resta, la Ligera” (definizione gergale della criminalità organizzata). Gli attori-cantanti Valerio Bongiorno e Virginia Zini, i ...

Il Comparto BEni e servizi per l'industria a Milano prosegue la serie di quattro rialzi consecutivi - +1 - 15% - : Andamento tonico per il Comparto Beni e servizi per l'industria a Milano , grazie alla scia positiva disegnata dall' EURO STOXX Industrial Goods & Services . Il settore infrastrutture e impiantistica ...

