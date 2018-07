Energia | India | “In costruzione 21 reattori nucleari”

meteoweb.eu

: Rinnovabili: l'India alimenter? i suoi porti con energia pulita - orsini70 : Rinnovabili: l'India alimenter? i suoi porti con energia pulita - urban_naxal : RT @ispionline: L’#India cerca investitori. Gli ambiziosi piani d’investimento sulle infrastrutture (porti, autostrade, ferrovie, trasporto… - SauparnikaMisra : RT @ispionline: L’#India cerca investitori. Gli ambiziosi piani d’investimento sulle infrastrutture (porti, autostrade, ferrovie, trasporto… -

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Insono in21nucleari per una capacità complessiva di 15.700 megawatt. Lo ha riferito, rispondendo a un’interrogazione della Camera del popolo, la camera bassa del parlamento federale, il sottosegretario Jitendra Singh, tra le cui competenze rientra il dipartimento per l’atomica. L’esponente del governo ha precisato che i lavori sono in diversi stadi di avanzamento e che novesaranno pronti entro il 2024-25. Gli altri dodici hanno ottenuto le autorizzazioni amministrative e i finanziamenti. Per tutti si prevede il completamento entro il 2031. Inoltre, sono stati emesse le autorizzazioni in via preliminare per cinque siti: Jaitapur (Maharashtra), Kovvada (Andhra Pradesh), Chhaya Mithi Virdi (Gujarat), Haripur (Bengala Occidentale) e Bhimpur (Madhya Pradesh). Singh ha escluso l’aumento di capacita’ di centrali ...