Energia | aperto in Emilia il primo impianto biogas bi-stadio in Europa

meteoweb.eu

: Energia, primo impianto a biogas bi-stadio europeo aperto a Modena - - insalutenews : Energia, primo impianto a biogas bi-stadio europeo aperto a Modena - - insalutenews : Energia, primo impianto a biogas bi-stadio europeo aperto a Modena - - ConfagriBxl : RT @consorziobiogas: Con @FederBio abbiamo aperto nuove opportunità per utilizzare #digestato nel #biologico anche grazie a #EcoFuturo2018… -

(Di mercoledì 18 luglio 2018) È stato realizzato in Italia ilbi-europeo che sfrutta la digestione anaerobica per produrre. Lo ha costruitoItalia a Soliera (Modena) grazie all’impiego di una tecnologia brevettata da ENEA e CREA, che consente di produrre il 20% in più dirispetto alle strutture “tradizionali”. “Nell’bi-, le prime fasi del processo (idrolisi e acidogenesi) vengono separate dalle restanti (acetogenesi e metanogenesi) in reattori distinti, dove agiscono ceppi batterici che operano in modo ottimale con tempi e valori di pH diversi”, spiega Vito Pignatelli, responsabile del laboratorio Biomasse e Biotecnologie per l’dell’ENEA. In pratica, spiega Vito Pignatelli, ENEA – responsabile laboratorio Biomasse e Biotecnologie per l’, durante la prima fase si tratta il substrato organico in modo che, parallelamente alla sua ...